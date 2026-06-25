El clásico soñado del Mundial 2026: en qué instancia se enfrentarían Argentina y Brasil

Con la vuelta de Neymar, Brasil le ganó 3-0 a Escocia con un doblete de Vinícius y quedó puntera en su grupo Con la vuelta de Neymar, Brasil le ganó 3-0 a Escocia con un doblete de Vinícius y quedó puntera en su grupo

En la próxima ronda, los brasileños tendrán un compromiso exigente frente al segundo del Grupo F, una plaza que todavía disputan selecciones de peso como Países Bajos, Suecia y Japón. Más allá de quién resulte el rival, Brasil sabe que necesitará mantener el nivel mostrado en la fase inicial para seguir avanzando en la búsqueda del título mundial.

Con el cuadro ya definido, las matemáticas marcan que Argentina y Brasil no podrán verse las caras antes de una hipotética semifinal. Para que ese clásico sudamericano se concrete, ambos deberán superar tres rondas consecutivas: dieciseisavos de final, octavos de final y cuartos de final. Solo entonces quedarán frente a frente en uno de los partidos más esperados por los aficionados del fútbol mundial.

Así está quedando el cuadro eliminatorio del Mundial 2026

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