El clásico soñado del Mundial 2026: en qué instancia se enfrentarían Argentina y Brasil
Las dos selecciones más ganadoras de Sudamérica cumplieron con el primer objetivo y avanzaron como líderes de sus respectivos grupos.
La fase de grupos del Mundial 2026 dejó varias certezas para los principales candidatos al título, entre ellas la clasificación de Argentina y Brasil a los dieciseisavos de final. Ambos seleccionados lograron finalizar en la primera posición de sus zonas y, gracias a ese rendimiento, quedaron ubicados en sectores diferentes del cuadro eliminatorio.
Esa distribución mantiene viva la posibilidad de un enfrentamiento entre las dos potencias sudamericanas en las etapas decisivas del torneo. La Selección Argentina aseguró el liderazgo del Grupo J con una campaña impecable en sus dos primeras presentaciones. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni derrotó a Argelia por 3-0 y luego superó a Austria por 2-0, resultados que le permitieron sellar anticipadamente el primer puesto.
Con ese escenario, la Albiceleste accedió a los dieciseisavos de final con la tranquilidad de haber cumplido el primer objetivo y ahora espera conocer a su próximo rival. El sistema de competencia determina que el líder del Grupo J se enfrentará al segundo clasificado de la zona H. Debido a la paridad existente en ese grupo, todavía son varios los seleccionados que pueden ocupar esa posición. Por eso, Argentina deberá aguardar la definición de la fase inicial.
Cuándo se podría dar un Argentina vs. Brasil en el Mundial 2026
La Canarinha también logró quedarse con el primer lugar de su grupo, aunque debió esperar hasta la última fecha para asegurarlo. El equipo conducido por Carlo Ancelotti cerró su participación en la Zona C con una contundente victoria sobre Escocia que terminó inclinando la balanza a su favor. La Verdeamarela sumó siete puntos, los mismos que Marruecos, pero terminó por encima gracias a una mejor diferencia de gol y una mayor cantidad de tantos convertidos.
En la próxima ronda, los brasileños tendrán un compromiso exigente frente al segundo del Grupo F, una plaza que todavía disputan selecciones de peso como Países Bajos, Suecia y Japón. Más allá de quién resulte el rival, Brasil sabe que necesitará mantener el nivel mostrado en la fase inicial para seguir avanzando en la búsqueda del título mundial.
Con el cuadro ya definido, las matemáticas marcan que Argentina y Brasil no podrán verse las caras antes de una hipotética semifinal. Para que ese clásico sudamericano se concrete, ambos deberán superar tres rondas consecutivas: dieciseisavos de final, octavos de final y cuartos de final. Solo entonces quedarán frente a frente en uno de los partidos más esperados por los aficionados del fútbol mundial.
Así está quedando el cuadro eliminatorio del Mundial 2026
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