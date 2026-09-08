Lamine Yamal picanteó al Real Madrid: de la chicana a Kylian Mbappé a las frases que indignan en España
En la previa del debut del Barcelona en la Champions League, la joya de 19 años no se guardó nada en conferencia de prensa. Mirá.
El Barcelona pone en marcha su gran sueño de conquistar nuevamente la UEFA Champions League tras once años de sequía. En el día previo al cruce de la primera fecha ante el Feyenoord, la atención se trasladó por completo a la sala de conferencias de prensa, donde Lamine Yamal sorprendió con explosivas declaraciones que apuntaron de lleno al corazón del Real Madrid.
En una jornada donde la revista France Football dio a conocer la lista de candidatos al Balón de Oro 2026, la joven figura de 19 años no esquivó los micrófonos y salió al cruce tras las polémicas palabras de Kylian Mbappé, quien horas antes se había autoproclamado como el mejor futbolista del planeta.
Con un tono irónico pero tajante, la joya del conjunto culé marcó distancia del delantero del Merengue al asegurar que no necesita hacer campañas públicas para quedarse con el prestigioso galardón individual: "Cada uno puede pensar lo que quiera. Hemos sido campeones del mundo y ganamos La Liga otra vez, pero entre los candidatos hay un nivel increíble. Yo no voy a suplicar nada", lanzó sin vueltas.
Lamine Yamal picanteó al Real Madrid: de la chicana a Kylian Mbappé a las frases que indignan en España
Pero la tensión con el clásico rival no terminó allí. Al ser consultado sobre las declaraciones de Ousmane Dembélé, quien no lo ubicó entre los mejores futbolistas de la última temporada, la figura blaugrana apeló al carisma para responder con una chicana directa: "Él es amigo de Kylian, ¿no? No me importa". Y remató entre sonrisas: "Estoy contento con el año que he hecho. Me llevo bien con Ousmane, pero estoy seguro de que todo el mundo lo ha visto. Cuando me he enfrentado a los dos, he ganado".
Las frases del extremo del elenco catalán encendieron la polémica en la capital española a pocas horas de que la pelota comience a rodar en el plano continental. Con el foco puesto en la Champions y el orgullo encendido por el cruce dialéctico, Barcelona buscará revalidar sus pretensiones en el campo de juego.
La chicana de Lamine Yamal a José Mourinho
Tras las quejas del entrenador portugués hacia el arbitraje en la reciente derrota del Real Madrid 1-0 frente al Real Betis, un periodista se encargó de pedirle al reciente campeón del mundo que opinara sobre el tema.
“No sé, si llevan años sin ganar será su problema. Preguntenlé a ellos. Nosotros estamos contentos con el arbitraje. No es mi trabajo. La calidad y el nivel de los árbitros es muy bueno, en la Champions y en LaLiga. No siempre lo tienen fácil y hay que darles apoyo. Intento siempre mantener la calma”, declaró.
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