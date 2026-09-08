Lamine Yamal picanteó al Real Madrid: de la chicana a Kylian Mbappé a las frases que indignan en España

La chicana de Lamine Yamal a José Mourinho

Tras las quejas del entrenador portugués hacia el arbitraje en la reciente derrota del Real Madrid 1-0 frente al Real Betis, un periodista se encargó de pedirle al reciente campeón del mundo que opinara sobre el tema.

“No sé, si llevan años sin ganar será su problema. Preguntenlé a ellos. Nosotros estamos contentos con el arbitraje. No es mi trabajo. La calidad y el nivel de los árbitros es muy bueno, en la Champions y en LaLiga. No siempre lo tienen fácil y hay que darles apoyo. Intento siempre mantener la calma”, declaró.