Lamine Yamal reveló por qué ocultaron las fotos con Lionel Messi

En una entrevista con Gerard Romero en Jijantes vía Twitch, el chico de 16 años, reveló que su familia decidió no hacer públicas esas fotos para evitar comparaciones con Messi. "Nunca las sacamos a la luz porque no queríamos las comparaciones entre Leo y yo", explicó el joven futbolista, añadiendo que en ese momento no era consciente de estar con una futura leyenda del fútbol.