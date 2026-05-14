Israel acusó a Lamine Yamal por "incitar al odio": exigió que Barcelona tome postura
El ministro de Defensa Israel Katz expresó su repudio contra la manifestación del crack culé, mientras en Gaza pintaron su figura como homenaje en los escombros.
El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, utilizó su cuenta de X para manifestar su rechazo a la actitud de Lamine Yamal durante los festejo del campeonato de Barcelona con una bandera de Palestina. En su cuenta oficial afirmó que Yamal eligió "incitar y fomentar el odio contra Israel" en un contexto donde sus soldados combaten a la organización Hamás tras los ataques del 7 de octubre.
El funcionario cuestionó la moralidad y humanidad de quienes apoyan este tipo de mensajes y aseguró que, como representante del Estado de Israel, no guardará silencio frente a lo que considera una incitación contra el pueblo judío.
Además del descargo personal contra el jugador, Katz exigió que el club catalán fije una postura institucional clara sobre lo sucedido. El ministro expresó que espera que una institución de la magnitud del Barcelona se desmarque de estas manifestaciones y deje en claro que no hay lugar para el apoyo al terrorismo ni para la incitación dentro de la entidad.
Repercusiones internacionales y en Gaza
La situación de Israel ha tenido un impacto recurrente en el fútbol de élite en los últimos meses. Este conflicto con Yamal se suma a la tensión preexistente que pone en riesgo la participación de la Selección de Irán en el próximo Mundial de Estados Unidos, debido a los bombardeos conjuntos a Teherán ocurridos en febrero.
En contraste con la postura israelí, desde Gaza se multiplicaron las muestras de gratitud hacia el futbolista:
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Homenaje en los escombros: Un grupo de personas pintó la figura de Yamal ondeando la bandera sobre los restos de un edificio destruido en el campamento de refugiados de Shati.
Agradecimiento institucional: La Asociación Palestina de Fútbol publicó un mensaje especial en sus redes sociales para reconocer el gesto del delantero.
Trascendencia mundial: Las imágenes de estos homenajes en medio del conflicto alcanzaron una rápida difusión global, contraponiéndose a las acusaciones del gobierno israelí.
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