Israel acusó a Lamine Yamal por "incitar al odio": exigió que Barcelona tome postura

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, utilizó su cuenta de X para manifestar su rechazo a la actitud de Lamine Yamal durante los festejo del campeonato de Barcelona con una bandera de Palestina. En su cuenta oficial afirmó que Yamal eligió "incitar y fomentar el odio contra Israel" en un contexto donde sus soldados combaten a la organización Hamás tras los ataques del 7 de octubre.