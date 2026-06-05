No se olvidaron: el sutil homenaje de la Selección Argentina para Indio Solari
La cuenta oficial de la Albiceleste utilizó una canción de Indio Solari para musicalizar un video del plantel rumbo a Texas, en medio de la conmoción.
La muerte del Indio Solari generó una ola de homenajes que atravesó mucho más que el mundo del rock. Políticos, artistas, clubes, periodistas y miles de fanáticos despidieron durante las últimas horas a una de las figuras más influyentes de la cultura argentina.
En ese contexto, la Selección Argentina también pareció sumarse al tributo de una manera sutil pero cargada de simbolismo. La cuenta oficial del equipo dirigido por Lionel Scaloni publicó un video mostrando al plantel durante su viaje hacia College Station, Texas, donde este sábado disputará un amistoso frente a Honduras como parte de la preparación para el Mundial 2026.
Lo que rápidamente llamó la atención de los usuarios fue la música elegida para acompañar las imágenes. El video fue musicalizado con "Flight 956", una de las canciones más celebradas de la etapa solista del Indio Solari junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.
Repercusión en redes sociales tras la muerte de Indio Solari
Aunque la publicación no incluyó un mensaje explícito de despedida, muchos fanáticos interpretaron la elección musical como un guiño y un homenaje al músico fallecido durante la mañana de este viernes a los 77 años.
La coincidencia no pasó inadvertida en redes sociales. En medio de una jornada marcada por la tristeza y los recuerdos, la presencia de una canción del Indio en una publicación de la Selección terminó uniendo dos de los fenómenos populares más importantes de la Argentina: el fútbol y el rock.
No se trata, además, de una relación casual. A lo largo de los años, Solari manifestó en distintas oportunidades su pasión por el fútbol y siguió de cerca el recorrido de la Selección argentina. Tras la conquista del Mundial de Qatar 2022 había dedicado elogios a Lionel Messi y al grupo encabezado por Scaloni, destacando especialmente el liderazgo del capitán argentino.
El homenaje de la Selección se suma a una extensa lista de despedidas que incluyó mensajes de músicos, actores, dirigentes deportivos e instituciones de todo el país. Entre ellas se destacaron las palabras de Skay Beilinson, histórico compañero de Indio en Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, quien lo despidió con un emotivo mensaje en redes sociales y suspendió el recital que tenía previsto para este fin de semana.
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