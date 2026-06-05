No se olvidaron: el sutil homenaje de la Selección Argentina para Indio Solari

Repercusión en redes sociales tras la muerte de Indio Solari

Aunque la publicación no incluyó un mensaje explícito de despedida, muchos fanáticos interpretaron la elección musical como un guiño y un homenaje al músico fallecido durante la mañana de este viernes a los 77 años.

La coincidencia no pasó inadvertida en redes sociales. En medio de una jornada marcada por la tristeza y los recuerdos, la presencia de una canción del Indio en una publicación de la Selección terminó uniendo dos de los fenómenos populares más importantes de la Argentina: el fútbol y el rock.

No se trata, además, de una relación casual. A lo largo de los años, Solari manifestó en distintas oportunidades su pasión por el fútbol y siguió de cerca el recorrido de la Selección argentina. Tras la conquista del Mundial de Qatar 2022 había dedicado elogios a Lionel Messi y al grupo encabezado por Scaloni, destacando especialmente el liderazgo del capitán argentino.

El homenaje de la Selección se suma a una extensa lista de despedidas que incluyó mensajes de músicos, actores, dirigentes deportivos e instituciones de todo el país. Entre ellas se destacaron las palabras de Skay Beilinson, histórico compañero de Indio en Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, quien lo despidió con un emotivo mensaje en redes sociales y suspendió el recital que tenía previsto para este fin de semana.