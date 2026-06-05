Un club del fútbol argentino ofreció su estadio para el velorio del Indio Solari

Huracán e Indio Solari: una mística nacida en los 90

El ofrecimiento de Huracán no es casual, sino que responde a un lazo histórico y sentimental muy profundo entre la institución y la obra del músico:

Los primeros estadios: A mediados de la década de los 90, el Palacio Ducó cobijó los primeros recitales masivos en estadios de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, con un total de cinco históricos shows desarrollados entre 1994 y 1995.

La continuidad virtual: Años más tarde, la cancha del "Globo" también albergó a su banda posterior, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. De hecho, el propio Indio "estuvo presente" allí en 2022, cantando de forma holográfica o virtual a través de las pantallas del escenario.

Negativas oficiales y las opciones en análisis: ¿Tecnópolis o el Ducó?

Con la propuesta de Huracán sobre la mesa, el lugar geográfico del funeral sigue siendo una incógnita compleja de resolver. Por lo pronto, el Gobierno nacional ya deslizó que no cederá la Casa Rosada ni decretará luto oficial, aunque evalúa alternativas para evitar desbordes de seguridad ante la previsible marea humana que llegará desde todo el país.

En los despachos oficiales se analiza la opción de Tecnópolis por su capacidad e infraestructura periférica, mientras que legisladores de la oposición insistieron con abrir las puertas del Congreso.

Para mitigar los rumores y organizar a la militancia ricotera, los canales oficiales del artista emitieron un comunicado tajante para aclarar los plazos, desmintiendo que el adiós definitivo ocurra de manera inmediata: “La despedida del Indio será mañana, sábado 6 de junio. Tan pronto esté asegurada la hora a partir de la cual se desarrollará, y también el lugar (que no será en Parque Leloir), se los haremos saber”.