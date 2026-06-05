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¿Pechos fríos? La mayoría de los estadounidenses no tienen interés por el Mundial 2026

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Una encuesta del Pew Research Center reveló que el 66% de los estadounidenses no planea seguir la cita más importante del fútbol.

La encuesta de Pew Research Center arrojó que el 66% de los estadounidenses no tiene interés por el Mundial. 
La encuesta de Pew Research Center arrojó que el 66% de los estadounidenses no tiene interés por el Mundial. 

A pesar de ser uno de los países anfitriones del Mundial 2026 junto a México y Canadá, el interés en Estados Unidos por el torneo más importante del fútbol aparece relativamente bajo. Según una encuesta del Pew Research Center, el 66% de los estadounidenses afirmó que no tiene interés en el evento o que directamente no planea seguirlo.

El estudio, realizado sobre 3.507 personas, también muestra que solo el 28% de los adultos tiene intención de ver el Mundial de alguna manera, y dentro de ese grupo apenas un 14% lo seguirá con atención alta. El mayor interés por el Mundial se concentra en las comunidades inmigrantes.

Según el relevamiento, el 54% de los inmigrantes afirma que seguirá el torneo, mientras que entre los nacidos en el país el interés baja al 23%. Dentro de esos grupos, los de origen asiático (44%) y hispano (42%) son los que muestran mayor predisposición a seguir la competencia.

Los favoritos y el lugar de la Selección Argentina

Entre quienes sí planean seguir el Mundial, el panorama sobre el posible campeón tampoco es claro: el 41% admite no tener un favorito definido. Estas son las selecciones más elegidas por los usuarios:

ESPAÑA
España es una de las selecciones favoritas para ganar el Mundial.

España es una de las selecciones favoritas para ganar el Mundial.

  • España: 9% - 10%
  • Argentina: 8%
  • Brasil: 8%
  • Francia: 7%
  • Estados Unidos: 7%

El seleccionado comandado por Lionel Scaloni se presenta como una de las grandes favoritas para defender el título logrado en Qatar 2022 y buscar el bicampeonato, algo que no se consigue desde Brasil en la década del 60. El torneo contará con 48 equipos y se disputará en tres países, lo que lo convierte en la edición más extensa de la historia.

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