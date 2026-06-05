¿Pechos fríos? La mayoría de los estadounidenses no tienen interés por el Mundial 2026

Los favoritos y el lugar de la Selección Argentina

Entre quienes sí planean seguir el Mundial, el panorama sobre el posible campeón tampoco es claro: el 41% admite no tener un favorito definido. Estas son las selecciones más elegidas por los usuarios:

ESPAÑA España es una de las selecciones favoritas para ganar el Mundial.

España: 9% - 10%

9% - 10% Argentina: 8%

8% Brasil: 8%

8% Francia: 7%

7% Estados Unidos: 7%

El seleccionado comandado por Lionel Scaloni se presenta como una de las grandes favoritas para defender el título logrado en Qatar 2022 y buscar el bicampeonato, algo que no se consigue desde Brasil en la década del 60. El torneo contará con 48 equipos y se disputará en tres países, lo que lo convierte en la edición más extensa de la historia.