¿Pechos fríos? La mayoría de los estadounidenses no tienen interés por el Mundial 2026
Una encuesta del Pew Research Center reveló que el 66% de los estadounidenses no planea seguir la cita más importante del fútbol.
A pesar de ser uno de los países anfitriones del Mundial 2026 junto a México y Canadá, el interés en Estados Unidos por el torneo más importante del fútbol aparece relativamente bajo. Según una encuesta del Pew Research Center, el 66% de los estadounidenses afirmó que no tiene interés en el evento o que directamente no planea seguirlo.
El estudio, realizado sobre 3.507 personas, también muestra que solo el 28% de los adultos tiene intención de ver el Mundial de alguna manera, y dentro de ese grupo apenas un 14% lo seguirá con atención alta. El mayor interés por el Mundial se concentra en las comunidades inmigrantes.
Según el relevamiento, el 54% de los inmigrantes afirma que seguirá el torneo, mientras que entre los nacidos en el país el interés baja al 23%. Dentro de esos grupos, los de origen asiático (44%) y hispano (42%) son los que muestran mayor predisposición a seguir la competencia.
Los favoritos y el lugar de la Selección Argentina
Entre quienes sí planean seguir el Mundial, el panorama sobre el posible campeón tampoco es claro: el 41% admite no tener un favorito definido. Estas son las selecciones más elegidas por los usuarios:
- España: 9% - 10%
- Argentina: 8%
- Brasil: 8%
- Francia: 7%
- Estados Unidos: 7%
El seleccionado comandado por Lionel Scaloni se presenta como una de las grandes favoritas para defender el título logrado en Qatar 2022 y buscar el bicampeonato, algo que no se consigue desde Brasil en la década del 60. El torneo contará con 48 equipos y se disputará en tres países, lo que lo convierte en la edición más extensa de la historia.
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