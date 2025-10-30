Lanús venció a Universidad de Chile y definirá al nuevo campeón de la Copa Sudamericana con Atlético Mineiro
Tras el 2-2 en Santiago, el Granate venció por la mínima a los chilenos y accedió a la final del torneo. Esta será su tercera final en la Sudamericana.
Lanús venció por 1-0 a la Universidad de Chile por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana y alcanzó una nueva final continental. Luego del 2-2 en Santiago, el equipo de Mauricio Pellegrino se hizo fuerte en La Fortaleza con un gol de Rodrigo Castillo (62') y selló su pasaje al partido decisivo del certamen.
Ahora, le tocará enfrentar a Atlético Mineiro el sábado 22 de noviembre, desde las 16.
En la ida, el Granate había sacado ventaja con un doblete de Rodrigo Castillo, pero sobre el final, el árbitro brasileño Anderson Daronco sancionó un penal polémico que Charles Aránguiz cambió por gol para el local. El resultado dejó la serie abierta y con sabor amargo para el elenco argentino.
El equipo dirigido por Pellegrino llegó a este partido tras finalizar líder el grupo G con 12 puntos por delante del Vasco da Gama, Melgar y Academia Puerto Cabello. Luego eliminó a Central Córdoba en octavos, a Fluminense en cuartos y ahora buscará el sueño de volver al alzar el título como en el 2013 al vencer al Ponte Preta de Brasil.
En tanto, el elenco trasandino comandado por el argentino Gustavo Álvarez llegó a la Argentina luego de su derrota 1-0 ante la Católica el pasado domingo. En la Copa, por su parte, llegó en los 16avos tras salir 3° en el grupo A de la Libertadores por detrás de Estudiantes y Botafogo. En la Sudamericana, eliminó a Guaraní, dejó en el camino a Independiente, Alianza Lima y ahora sueña con Lanús.
