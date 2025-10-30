Lanús venció a Universidad de Chile y definirá al nuevo campeón de la Copa Sudamericana con Atlético Mineiro

En tanto, el elenco trasandino comandado por el argentino Gustavo Álvarez llegó a la Argentina luego de su derrota 1-0 ante la Católica el pasado domingo. En la Copa, por su parte, llegó en los 16avos tras salir 3° en el grupo A de la Libertadores por detrás de Estudiantes y Botafogo. En la Sudamericana, eliminó a Guaraní, dejó en el camino a Independiente, Alianza Lima y ahora sueña con Lanús.

lanus universidad de chile Foto: X @clublanus

Formaciones del encuentro entre Lanús y Universidad de Chile

Otros datos del partido

Hora: 19.00

TV: ESPN

Árbitro: Alexis Herrera

VAR: Ángel Arteaga

Estadio: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez