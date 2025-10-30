El sentido posteo de Franco Colapinto para Diego Maradona, en el día que hubiera cumplido 65 años
A través de sus redes sociales, el piloto de Fórmula 1 mostró su admiración por el "10", generando una reacción muy positiva en sus seguidores.
Un 30 de octubre de 1960 nacía, en Lanús, Diego Maradona, quien años más tarde se convertiría en el máximo ídolo de los argentinos por su impactante destreza en el fútbol. Si bien su familia vivía en Villa Fiorito, el astro mundial vio la luz en el Hospital Interzonal General de Agudos Evita (anteriormente conocido como Policlínico Evita).
Por ello, su exesposa Claudia Villafañe, sus hijas Dalma y Gianinna, y diferentes personalidades del deporte se encargaron de homenajear al inventor de "la mano de Dios". En este sentido, Franco Colapinto fue uno de los que no quiso quedar afuera de los saludos al "10" en el día que hubiera cumplido 65 años.
"Feliz cumpleaños, Diego. Sos eternoooo", escribió el corredor de Fórmula 1 en su cuenta de Instagram, donde compartió un video publicado por Radio La Red. De esta manera, el pilarense mostró su devoción y admiración a quien fue el más grande de todos los tiempos.
Los emotivos posteos de Dalma y Gianinna Maradona por el cumpleaños de su papá
Este jueves 30 de octubre, Diego Armando Maradona hubiera cumplido 65 años. En la actualidad despierta el máximo recuerdo y afecto de toda la patria y el universo futbolero. Controvertido, humano, pasional, genio, único. Por motivo de su cumpleaños, sus hijas Dalma y Gianinna Maradona lo homenajearon con conmovedores mensajes en las redes sociales, llenos de amor y nostalgia.
Dalma compartió una ilustración en la que se ve a una niña abrazando a un futbolista con la camiseta azul y amarilla, acompañada por una profunda frase: “Qué alegría haber compartido la vida con vos. ¡Feliz cumpleaños, papá!”, escribió la actriz en su historia de Instagram, con un fondo naranja.
Por su parte, Gianinna eligió una foto retro junto a su padre besando el Balón de Oro, con la canción El corazón sobre todo de Estelares de fondo. Sobre la imagen, expresó: “¿De verdad me ibas a mirar así? Feliz todo, pá. Te amo”.
Cabe señalar que Diego Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, debido a una insuficiencia cardíaca aguda que se produjo mientras se recuperaba en una casa del barrio San Andrés, en Tigre, tras una cirugía por un hematoma subdural. Su muerte causó una conmoción mundial y desde entonces, cada aniversario de su nacimiento se convierte en un día de recuerdo, emoción y homenajes.
