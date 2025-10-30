Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Lanús vs. Universidad de Chile

Lanús buscará imponer su estilo ofensivo con Walter Bou y Castillo como cartas principales, mientras que la U apostará a la solidez defensiva y al talento de Aránguiz para intentar sorprender de contra. El vencedor de esta llave enfrentará en la final a Atlético Mineiro, que superó a Independiente del Valle en la otra semifinal. Con la Fortaleza teñida de granate y la ilusión latente de volver a tocar la gloria, Lanús se prepara para una noche de definiciones. Atlético Mineiro espera en la final.