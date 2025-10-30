Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Lanús vs. Universidad de Chile
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Lanús vs. Universidad de Chile por la Copa Sudamericana 2025.
Lanús recibirá este jueves a Universidad de Chile por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025 desde las 19:00. La serie llega abierta tras el 2-2 en el Estadio Nacional de Santiago, un encuentro cargado de polémica y violencia que obligó a disputar este partido sin la presencia de público visitante. El equipo de Mauricio Pellegrino intentará aprovechar la localía para volver a una final continental, algo que no consigue desde 2020.
El Granate acarició la victoria en la ida con los dos tantos de Rodrigo Castillo, pero el penal sancionado en los minutos finales -convertido por Charles Aránguiz- cambió la historia. Ahora, en el estadio Ciudad de Lanús, el conjunto bonaerense buscará cerrar la serie con un triunfo que le permita alcanzar su tercera final de Sudamericana. “Tenemos una oportunidad enorme y queremos aprovecharla ante nuestra gente. Sabemos que va a ser un partido intenso”, declaró Pellegrino en la previa.
Universidad de Chile, por su parte, llega golpeada tanto en lo deportivo como en lo anímico. El conjunto trasandino cayó ante la Universidad Católica en el clásico y sufrió la baja de Lucas Assadi, una de sus figuras, que se lesionó en ese encuentro. Además, las autoridades argentinas advirtieron que los hinchas del Bulla no podrán ingresar al país, y quienes lo intenten quedarán bajo derecho de admisión en todo el territorio bonaerense.
Lanús buscará imponer su estilo ofensivo con Walter Bou y Castillo como cartas principales, mientras que la U apostará a la solidez defensiva y al talento de Aránguiz para intentar sorprender de contra. El vencedor de esta llave enfrentará en la final a Atlético Mineiro, que superó a Independiente del Valle en la otra semifinal. Con la Fortaleza teñida de granate y la ilusión latente de volver a tocar la gloria, Lanús se prepara para una noche de definiciones. Atlético Mineiro espera en la final.
Lanús vs. Universidad de Chile: probables formaciones
- Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.
- Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Matías Sepúlveda, Matías Zaldivia, Franco Calderón, Fabián Hormazábal; Charles Aránguiz, Israel Poblete, Javier Altamirano, Sebastián Rodríguez; Maximiliano Guerrero y Nicolás Guerra. DT: Gustavo Álvarez.
Cómo ver en vivo Lanús vs. Universidad de Chile
La televisación estará a cargo de ESPN. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
