Tiene fecha el regreso de las lluvias a Buenos Aires: qué dice el informe del Servicio Meteorológico Nacional

image

Recomendaciones del SMN ante lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó sus advertencias, con las siguientes recomendaciones:

Evitá actividades al aire libre.

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.

Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

lluvias bien Se esperan lluvias para la jornada de hoy.

Pronóstico para el AMBA: viernes 31, sábado 1 y domingo 2

Las temperaturas irán en aumento en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, conforme se acerca el fin de semana. Así lo confirmó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que también anticipó un termómetro para este viernes oscilando entre los 13 y 23 grados.

En tanto, el cielo estará de algo a parcialmente nublado, con viento soplando desde el Noreste, Norte y Noroeste a lo largo de la jornada.

image

Para el sábado, se espera una máxima de 25 grados que anticipa una jornada calurosa y disfrutable. El piso de temperatura rondará los 16 grados, lo que también permite suponer que ni siquiera a la mañana hará frío, sino que porteños y bonaerenses sólo deberán tolerar el clásico fresco que tanto caracteriza a las mañanas primaverales.

El cielo estará de parcial a mayormente nublado, con viento predominante del sector Oeste y sin posibilidades de precipitaciones.

Por su parte, el domingo también será una jornada climáticamente óptima: el termómetro irá desde los 14 a los 25 grados, con cielo parcialmente nublado y viento soplando del Noroeste durante la mañana, para luego hacerlo desde el Noreste hacia la noche.