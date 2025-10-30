Tiene fecha el regreso de las lluvias a Buenos Aires: qué dice el informe del Servicio Meteorológico Nacional
El organismo del clima ya anticipó la llegada de más precipitaciones para la semana entrante. Enterate qué día y cuánto durarán las tormentas en el AMBA.
Tras una semana donde el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) pudo esquivar las precipitaciones, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya se encargó de anticipar la llegada de las lluvias para la semana entrante. Las mismas tendrán lugar luego de un fin de semana donde porteños y bonaerenses gozarán de buen clima y temperaturas que rondarán los 25 grados.
Pero como todo lo bueno tiene su fin... el organismo del clima puso en alerta a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores sobre las precipitaciones que traerán también un marcado descenso en la temperatura máxima.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA
Cabe señalar que el retorno de las precipitaciones al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) está pronosticado para el próximo martes 4 de noviembre, cuando también se registrará un marcado descenso de las temperaturas, especialmente, de la máxima: el termómetro oscilará entre los 15 y 19 grados.
Las lluvias aisladas llegarían en la tarde/noche, aunque la buena noticia es que no se extenderán a la jornada siguiente.
No obstante, para el miércoles se espera que la mínima descienda aún más como producto de las lluvias: se sentirán unos fríos 12 grados en las primeras horas del día.
Recomendaciones del SMN ante lluvias
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó sus advertencias, con las siguientes recomendaciones:
- Evitá actividades al aire libre.
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Pronóstico para el AMBA: viernes 31, sábado 1 y domingo 2
Las temperaturas irán en aumento en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, conforme se acerca el fin de semana. Así lo confirmó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que también anticipó un termómetro para este viernes oscilando entre los 13 y 23 grados.
En tanto, el cielo estará de algo a parcialmente nublado, con viento soplando desde el Noreste, Norte y Noroeste a lo largo de la jornada.
Para el sábado, se espera una máxima de 25 grados que anticipa una jornada calurosa y disfrutable. El piso de temperatura rondará los 16 grados, lo que también permite suponer que ni siquiera a la mañana hará frío, sino que porteños y bonaerenses sólo deberán tolerar el clásico fresco que tanto caracteriza a las mañanas primaverales.
El cielo estará de parcial a mayormente nublado, con viento predominante del sector Oeste y sin posibilidades de precipitaciones.
Por su parte, el domingo también será una jornada climáticamente óptima: el termómetro irá desde los 14 a los 25 grados, con cielo parcialmente nublado y viento soplando del Noroeste durante la mañana, para luego hacerlo desde el Noreste hacia la noche.
