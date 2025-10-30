Dos hinchas de la Universidad de Chile desafiaron la prohibición y aparecieron en Argentina
Pese a las advertencias de Aprevide y la sanción de Conmebol, se registró la presencia de simpatizantes del conjunto trasandino en las inmediaciones del estadio granate.
A pesar de las restricciones impuestas, varios hinchas de la Universidad de Chile fueron vistos en territorio argentino en la previa del duelo decisivo ante Lanús por la Copa Sudamericana 2025. Las alarmas se encendieron aún más cuando se difundieron imágenes en redes sociales dos de hinchas de la U. en el aeropuerto Jorge Newbery.
La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) había emitido un comunicado contundente en el que advertía que el ingreso de los fanáticos del club chileno estaba totalmente prohibido, pero el aviso fue ignorado por un grupo de simpatizantes que se mostró en los alrededores del estadio Ciudad de Lanús–Néstor Díaz Pérez.
Aprevide reiteró que activará los protocolos de seguridad si se identifica a simpatizantes visitantes dentro o fuera del estadio, lo que podría derivar en detenciones preventivas o sanciones judiciales. Además, el organismo exigió a Lanús suspender temporalmente la afiliación de nuevos socios para evitar que hinchas chilenos intenten infiltrarse en las tribunas mediante inscripciones falsas. También se reforzó el control sobre las entradas de protocolo distribuidas ante el temor de que algunas caigan en manos equivocadas.
La situación recordó lo ocurrido en el partido ante Alianza Lima, cuando varios seguidores del conjunto chileno lograron ingresar al estadio haciéndose pasar por periodistas o dirigentes. “Estamos atentos a cualquier intento de vulnerar las restricciones. No se permitirá que se repitan los episodios de violencia que dañaron la imagen del fútbol sudamericano”, expresaron desde Aprevide.
La tensión crece a horas del partido de vuelta, en el que Lanús buscará meterse en la final de la Sudamericana ante Atlético Mineiro. El clima de alerta es total: el antecedente violento y la presencia inesperada de hinchas visitantes hacen que el operativo de seguridad se refuerce al máximo en las inmediaciones del estadio.
El castigo que tiene U de Chile tras los incidentes con Independiente
La sanción que pesa sobre la U de Chile es clara: tras los graves incidentes ocurridos en los octavos de final frente a Independiente en Avellaneda, tanto el club chileno como el argentino tienen vetada la presencia de su público en competiciones internacionales por los próximos 14 partidos. Sin embargo, las autoridades locales detectaron la llegada de seguidores trasandinos que se desplazaron hasta Buenos Aires con la intención de alentar de manera encubierta.
