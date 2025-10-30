Dos hinchas de la Universidad de Chile desafiaron la prohibición y aparecieron en Argentina

universidad de chile

El castigo que tiene U de Chile tras los incidentes con Independiente

La sanción que pesa sobre la U de Chile es clara: tras los graves incidentes ocurridos en los octavos de final frente a Independiente en Avellaneda, tanto el club chileno como el argentino tienen vetada la presencia de su público en competiciones internacionales por los próximos 14 partidos. Sin embargo, las autoridades locales detectaron la llegada de seguidores trasandinos que se desplazaron hasta Buenos Aires con la intención de alentar de manera encubierta.