Lanús vs. Always Ready, por la Copa Libertadores 2026: horario, formaciones y TV

Del otro lado estará Always Ready, que tampoco tuvo el inicio ideal en la Libertadores. El conjunto boliviano perdió como local ante Liga de Quito por 1-0, dejando escapar puntos importantes en su propio estadio. Esa caída lo obliga a sumar fuera de casa si pretende mantenerse competitivo dentro del grupo. En su torneo local, ocupa la quinta posición con cuatro puntos en un campeonato que recién comienza. A pesar de la corta cantidad de fechas disputadas, el equipo buscará trasladar su rendimiento doméstico al plano internacional para intentar dar el golpe en Argentina.