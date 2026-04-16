Lanús vs. Always Ready, por la Copa Libertadores 2026: horario, formaciones y TV
Tras un debut adverso, el equipo del Sur intentará hacerse fuerte en La Fortaleza y capitalizar el impulso anímico que le dejó el triunfo en el clásico frente a Banfield.
Lanús afrontará un compromiso determinante en el inicio de su camino en la Copa Libertadores 2026. Desde las 19:00, recibirá a Always Ready en el Estadio Ciudad de Lanús, en un duelo correspondiente a la segunda fecha del Grupo G. Luego de un estreno con derrota en Brasil, el conjunto argentino buscará sumar sus primeros puntos para no quedar relegado en la pelea por la clasificación a los octavos de final.
El arranque en el certamen continental no fue el esperado para el Granate. En su visita a Mirassol, el equipo cayó por la mínima diferencia en un partido parejo, pero que terminó inclinándose para los locales. Esa derrota lo dejó obligado a recuperarse rápidamente, sobre todo teniendo en cuenta que en este tipo de competencias cada punto puede resultar decisivo en la recta final de la fase de grupos.
Sin embargo, el presente inmediato le ofrece un motivo de entusiasmo. En su última presentación por el torneo local, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino se quedó con el clásico del Sur frente a Banfield gracias a un gol agónico de Yoshan Valois. El tanto, convertido de cabeza a los 43 minutos del segundo tiempo, desató la euforia de los hinchas y significó un envión anímico importante de cara al compromiso internacional.
En el Torneo Apertura, atraviesa una campaña sólida que lo posiciona como uno de los protagonistas de la Zona A. Con 22 puntos, se ubica en el tercer lugar, apenas tres unidades por detrás del líder Vélez. Además, mantiene una diferencia de cuatro puntos sobre Independiente, el primer equipo que hoy estaría quedando fuera de los puestos de clasificación. Con este panorama, parece bien encaminado hacia los playoffs del certamen doméstico.
Del otro lado estará Always Ready, que tampoco tuvo el inicio ideal en la Libertadores. El conjunto boliviano perdió como local ante Liga de Quito por 1-0, dejando escapar puntos importantes en su propio estadio. Esa caída lo obliga a sumar fuera de casa si pretende mantenerse competitivo dentro del grupo. En su torneo local, ocupa la quinta posición con cuatro puntos en un campeonato que recién comienza. A pesar de la corta cantidad de fechas disputadas, el equipo buscará trasladar su rendimiento doméstico al plano internacional para intentar dar el golpe en Argentina.
Pensando en lo que viene, el local volverá a ser local en la próxima jornada cuando reciba a Liga de Quito, mientras que la visita deberá viajar a Brasil para medirse con Mirassol. Por eso, el duelo en La Fortaleza adquiere un valor clave para ambos, que necesitan sumar para no complicar sus aspiraciones desde el inicio del certamen.
Lanús vs. Always Ready: probables formaciones
- Lanús: Nahuel Losada; Nicolás Morgantini, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Franco Watson, Agustín Medina, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Eduardo Salvio y Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.
- Always Ready: Alain Baroja; Alex Rambal, Luis Caicedo, Yhormar Hurtado, Dieguito Rodriguez; Rai Lima, Héctor Cuellar, Joel Amoroso; Fernando Nava, Juan Godoy y Enrique Triverio. DT: Julio César Baldivieso.
Lanús vs. Always Ready: otros datos
- Horario: 19:00.
- Estadio: Ciudad de Lanús (La Fortaleza).
- Árbitro: Alexis Herrera (VEN).
- VAR: Ángel Arteaga (VEN).
- TV: Fox Sports y Disney+ Premium.
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