Lanús vs. Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Granate" viene de perder ante Boca y encadena tres partidos sin victorias. Defensa, por su parte, superó a Platense en la última fecha. Los detalles en la nota.
Lanús y Defensa y Justicia se enfrentan este domingo, desde las 17, en el Néstor Díaz Pérez, por la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por ESPN Premium y tendrá a Andrés Merlos como árbitro principal, mientras que Yamil Possi estará a cargo del VAR.
El "Granate" buscará aprovechar la localía para sumar una victoria que le permita afirmarse en la Zona A y cortar una racha de tres partidos sin victorias. El conjunto del Sur viene de caer 1-0 ante Boca y necesita recuperarse ante su público.
Enfrente estará Defensa y Justicia, que llega con el objetivo de darle continuidad a su buen momento. El "Halcón" viene de imponerse 1-0 frente a Platense e intentará sumar de a tres para mantenerse en la pelea de los primeros puestos de la zona.
En condición de visitante, el elenco comandado por Julio Vaccari mantiene un rendimiento parejo, con un triunfo, un empate y una derrota en sus últimas presentaciones. Además, acumula cuatro fechas sin conocer la derrota, por lo que intentará sostener esta racha positiva ante Lanús.
Formaciones de Lanús vs. Defensa y Justicia por el Torneo Clausura - Zona A
- Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Matías Sepúlveda y Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.
- Defensa y Justicia: Lautaro Amade; Lucas Souto, Damián Fernández, David Martínez, Máximo Rodríguez; César Pérez, Julián López, Agustín Hausch; David Barbona, Juan Gutiérrez y Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.
Horario y televisación
-
Hora: 17:00.
Estadio: Néstor Díaz Pérez.
Árbitro: Andrés Merlos.
VAR: Yamil Possi.
TV: ESPN Premium.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario