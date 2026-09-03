Dylan Aquino se mete entre las grandes ventas de Lanús: tiene nuevo destino en Europa

Más abajo se encuentran Sebastián Blanco, Rodrigo Castillo, Julio Soler y Eduardo Salvio. Aquino comparte el registro de 7,50 millones de euros con Miguel Almirón, mientras que Lautaro Acosta completa el top 10 con una transferencia valuada en 7 millones.

Dylan Aquino llega a Bélgica después de ser campeón con Lanús

El nuevo jugador del Union Saint-Gilloise deja el club argentino después de construir una etapa importante en Primera División. Con la camiseta del Granate disputó 102 partidos, convirtió 12 goles y entregó 10 asistencias, números que reflejan su recorrido desde las Inferiores hasta consolidarse en el plantel profesional.

Además de su crecimiento individual, formó parte de un período exitoso para Lanús. El extremo fue campeón de la Copa Sudamericana 2025 y también consiguió la Recopa Sudamericana 2026 antes de concretar su salto al fútbol europeo.

Ahora comenzará una nueva etapa en una institución que tendrá importantes desafíos durante la temporada. El conjunto belga es uno de los equipos destacados del fútbol belga y, además de competir por los objetivos domésticos, tendrá participación en la Europa League