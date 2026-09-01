Tragedia en Lanús: un joven disparó un arma por accidente y mató a su sobrina de 11 años
La madre de la beba, una joven de 18 años resultó herida y permanece internada en grave estado. La Policía busca la pistola utilizada en el ataque.
Un joven de 22 años, identificado como E.A.B., mató de un disparo a su sobrina de 11 meses e hirió de gravedad a su cuñada de 18 años el domingo por la tarde en una vivienda de Villa Diamante, partido de Lanús, mientras manipulaba una pistola.
Según los primeros testimonios recabados por los investigadores, el joven se encontraba manipulando una pistola cuando se le habría escapado un tiro que alcanzó a las dos víctimas.
La agresión provocó la muerte de la beba Cataleya en el Hospital Evita, donde ingresó con una herida de bala en el abdomen. Su madre, Micaela T., sufrió un impacto en la espalda y permanece internada en estado grave e inestable tras someterse a una cirugía de urgencia.
La Policía tomó conocimiento del caso a partir de un llamado al 911 que alertó sobre el ingreso de dos personas heridas de arma de fuego a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Villa Diamante.
Tras las primeras averiguaciones, los investigadores aprehendieron al joven de 22 años, hermano de E.G.A., de 18, padre de la beba fallecida.
La principal hipótesis surgida de los testimonios incorporados hasta el momento indica que el sospechoso manipulaba un arma de fuego tipo pistola cuando se produjo el disparo. La mecánica exacta del episodio, sin embargo, todavía es materia de investigación.
Uno de los puntos que los investigadores intentan esclarecer es qué ocurrió con el arma utilizada, ya que no fue encontrada en la escena.
La Policía de la Provincia de Buenos Aires busca el arma utilizada en el crimen
Los peritos de la Policía bonaerense no hallaron la pistola ni evidencias balísticas dentro de la vivienda familiar. Esta irregularidad motivó dos allanamientos de urgencia en inmuebles linderos para intentar ubicar el objeto.
Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron dos teléfonos celulares y una réplica de arma de fuego que no se corresponde con la empleada en el hecho. Las inspecciones posteriores en domicilios de allegados arrojaron resultados negativos.
El responsable de un merendero de la zona, Alejandro Crespo, reflejó la consternación de la comunidad y confirmó el vínculo cercano con las víctimas. El referente barrial señaló que entre los vecinos circulan versiones sobre discusiones previas y el posible retiro del arma de la escena.
La investigación quedó a cargo de la UFI N°8 Descentralizada de Avellaneda-Lanús, que dispuso la aprehensión del sospechoso en una causa caratulada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego consumado y en grado de tentativa. También ordenó la autopsia del cuerpo de la beba.
Mientras avanza la causa, esta tarde, vecinos de la zona cortaron la calle para reclamar justicia por la muerte de la beba y acompañar a su madre, que continúa internada en grave estado.
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