Tragedia en Lanús: un joven disparó un arma por accidente y mató a su sobrina de 11 años

La principal hipótesis surgida de los testimonios incorporados hasta el momento indica que el sospechoso manipulaba un arma de fuego tipo pistola cuando se produjo el disparo. La mecánica exacta del episodio, sin embargo, todavía es materia de investigación.

Uno de los puntos que los investigadores intentan esclarecer es qué ocurrió con el arma utilizada, ya que no fue encontrada en la escena.

Micaela tiene 18 años y está grave. Su familia pide que recen por ella.

La Policía de la Provincia de Buenos Aires busca el arma utilizada en el crimen

Los peritos de la Policía bonaerense no hallaron la pistola ni evidencias balísticas dentro de la vivienda familiar. Esta irregularidad motivó dos allanamientos de urgencia en inmuebles linderos para intentar ubicar el objeto.

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron dos teléfonos celulares y una réplica de arma de fuego que no se corresponde con la empleada en el hecho. Las inspecciones posteriores en domicilios de allegados arrojaron resultados negativos.

El responsable de un merendero de la zona, Alejandro Crespo, reflejó la consternación de la comunidad y confirmó el vínculo cercano con las víctimas. El referente barrial señaló que entre los vecinos circulan versiones sobre discusiones previas y el posible retiro del arma de la escena.

La investigación quedó a cargo de la UFI N°8 Descentralizada de Avellaneda-Lanús, que dispuso la aprehensión del sospechoso en una causa caratulada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego consumado y en grado de tentativa. También ordenó la autopsia del cuerpo de la beba.

Mientras avanza la causa, esta tarde, vecinos de la zona cortaron la calle para reclamar justicia por la muerte de la beba y acompañar a su madre, que continúa internada en grave estado.