Encontraron sano y salvo a Mariano Martínez, el joven estudiante de arquitectura de Berazategui
El estudiante Mariano Martínez, de 21 años, fue hallado en la provincia de Córdoba. Se encuentra en buen estado de salud y se había ausentado por su cuenta.
El joven estudiante de arquitectura, Mariano Martínez, fue encontrado este viernes en la ciudad de Córdoba tras varios días de intensa búsqueda. Según confirmaron las autoridades provinciales, el muchacho de 21 años se encuentra en perfecto estado de salud y había decidido viajar hacia la provincia por su propia voluntad.
El anuncio oficial sobre el hallazgo de Mariano Martínez
El ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, fue el encargado de confirmar la esperada noticia a través de sus redes sociales oficiales. Mediante una publicación detallada, el funcionario cordobés brindó las precisiones del exitoso operativo policial que permitió dar con el paradero del joven que era intensamente buscado desde principios de esta semana.
"Mariano Martínez, de 21 años, quien era buscado a partir de un pedido de paradero emitido por la Justicia de Ensenada, provincia de Buenos Aires, fue localizado en la ciudad de Córdoba luego de un intenso trabajo de la Policía", detalló Quinteros en su comunicado para llevar alivio a la sociedad.
Asimismo, el titular de la cartera de Seguridad provincial llevó absoluta tranquilidad a la familia al confirmar que la desaparición no estuvo vinculada a ningún ilícito o hecho de inseguridad. "Mariano se encuentra en perfecto estado de salud y, de acuerdo con las primeras actuaciones, había llegado a Córdoba por su propia voluntad", aseguró el ministro, validando la principal hipótesis que ya manejaban los investigadores.
Cómo se desarrolló la búsqueda en la provincia
La dramática odisea había comenzado cuando la familia del joven estudiante perdió todo tipo de contacto con él y radicó la denuncia formal ante la Fiscalía de Ensenada. A partir de allí, se activó un protocolo nacional de alcance federal. El caso dio un giro trascendental en las últimas horas cuando una vecina alertó al 911 que el joven había dejado su currículum vitae en un conocido local de sushi del barrio Cofico.
Durante una conferencia de prensa brindada horas antes del hallazgo definitivo, el ministro Quinteros ya había anticipado esta firme línea de investigación sobre su presunta búsqueda laboral. "Estamos recibiendo múltiples llamadas en el 911 que dicen haberlo visto en determinados lugares, pero quiero poner esto en contexto para que lo entienda la sociedad: estamos hablando de un ciudadano argentino, mayor de edad que se habría ausentado de su hogar por voluntad propia", había expresado el funcionario para calmar las alarmas públicas.
En esa misma sintonía, las autoridades provinciales habían logrado reconstruir que la intención del muchacho era radicarse temporalmente en el interior. "No solo hablamos de una persona mayor, sino que muestra voluntad de quedarse en Córdoba trabajando. Estimamos que Mariano está con vida y bien, porque estaría buscando trabajo. Las cuestiones por las cuales se ausentó de su casa deberán resolverse en el seno del hogar", había remarcado Quinteros con total firmeza.
Finalmente, el ministro concluyó su anuncio celebrando el cierre del caso y marcando los pasos judiciales a seguir: "Tras su localización, se dará inmediata intervención a las autoridades judiciales correspondientes de la provincia de Buenos Aires para continuar con las actuaciones de rigor. Una búsqueda que movilizó recursos y personal durante horas termina con la noticia que todos esperábamos, Mariano está bien y fue encontrado".
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