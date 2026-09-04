Encontraron sano y salvo a Mariano Martínez, el joven estudiante de arquitectura de Berazategui

Durante una conferencia de prensa brindada horas antes del hallazgo definitivo, el ministro Quinteros ya había anticipado esta firme línea de investigación sobre su presunta búsqueda laboral. "Estamos recibiendo múltiples llamadas en el 911 que dicen haberlo visto en determinados lugares, pero quiero poner esto en contexto para que lo entienda la sociedad: estamos hablando de un ciudadano argentino, mayor de edad que se habría ausentado de su hogar por voluntad propia", había expresado el funcionario para calmar las alarmas públicas.

En esa misma sintonía, las autoridades provinciales habían logrado reconstruir que la intención del muchacho era radicarse temporalmente en el interior. "No solo hablamos de una persona mayor, sino que muestra voluntad de quedarse en Córdoba trabajando. Estimamos que Mariano está con vida y bien, porque estaría buscando trabajo. Las cuestiones por las cuales se ausentó de su casa deberán resolverse en el seno del hogar", había remarcado Quinteros con total firmeza.

Finalmente, el ministro concluyó su anuncio celebrando el cierre del caso y marcando los pasos judiciales a seguir: "Tras su localización, se dará inmediata intervención a las autoridades judiciales correspondientes de la provincia de Buenos Aires para continuar con las actuaciones de rigor. Una búsqueda que movilizó recursos y personal durante horas termina con la noticia que todos esperábamos, Mariano está bien y fue encontrado".