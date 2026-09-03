Lanús: una compra de celulares terminó en un violento robo a mano armada en una estación de servicio
Dos jóvenes pactaron la venta de trece teléfonos, pero cayeron en una trampa y fueron asaltados en Lanús. Todo quedó filmado.
Dos jóvenes fueron víctimas de un violento robo en una estación de servicio del partido bonaerense de Lanús tras pactar la venta de trece celulares. Las víctimas cayeron en la trampa de los delincuentes y todo quedó filmado en varios videos.
El hecho ocurrió el lunes por la noche en una estación de servicio ubicada en la esquina de San Martín y Emilio Castro. Hasta ahí llegaron los vendedores luego de pactar una compra de diez celulares de la marca Samsung Galaxy A16 y tres iPhone.
Emboscada y robo en Lanús
Según contó uno de los comerciantes en un video publicado en sus redes sociales, la operación les había generado sospechas desde un principio. Indicó que una persona se había comunicado con ellos para realizar una compra mayorista de los aparatos, pero que ciertos requisitos ordenados durante la operación les había llamado la atención.
“Sinceramente, yo no se lo quería dar porque era medio sospechoso: pagaba efectivo y le dio la dirección de una casa. Le dije a mi amigo que era medio raro y que era mejor ir a una estación de servicio”, comentó una de las víctimas.
Como el presunto comprador aceptó el cambio de lugar, los comerciantes se quedaron más tranquilos y accedieron a la venta.
“Fuimos hasta allá, yo tenía los iPhone aparte y él tenía los celulares en la mesa”, comentó sobre la secuencia.
Sin embargo, cuando llegaron a la estación de servicio pactada, el presunto comprador les indicó que se acercaran a otra dirección, a lo que los jóvenes se negaron rotundamente.
“Le dijimos que no y a los dos segundos entran. Yo justo estaba grabando con una Ray-Ban Meta”, indicó el comerciante, que llevaba puestos unos anteojos con cámara incorporada y logró registrar el momento exacto del brutal robo.
Tal como se observa en las imágenes, de un momento a otro, dos delincuentes armados irrumpieron en la escena e ingresaron a la estación de servicio. Uno de ellos, con el rostro parcialmente cubierto, se dirigió de manera violenta hacia la mesa donde se encontraban las víctimas, apuntándoles con un arma y exigiéndoles los celulares.
Los delincuentes escaparon con diez celulares
Tras concretar el asalto, los dos delincuentes escaparon del lugar a bordo de un auto rojo que los esperaba en el playón de la estación de servicio. Cámaras de seguridad ubicadas en el lugar captaron los momentos de la huida de los ladrones a gran velocidad.
En medio del susto, una mujer que se encontraba dentro de la estación de servicio logró notar la patente y llamó a la policía. Según se informó, se trataba de un vehículo que había sido robado días antes en la Zona Sur del Gran Buenos Aires y horas después apareció abandonado en Lomas de Zamora.
“Hoy nos tocó a nosotros, ojalá no le toque a nadie más”, escribió el joven en sus redes al compartir el video.
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