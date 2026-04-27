Fin de semana largo acotado: la taxativa decisión del Gobierno con el feriado por el Día del Trabajador
Los argentinos se preparan para uno de los feriados más esperados del año, y crecen las dudas sobre la naturaleza del fin de semana largo.
A pesar de las habituales especulaciones que surgen cada año en torno a la posibilidad de extender los descansos, el cronograma oficial no deja lugar a dudas: el próximo descanso de mayo, con el feriado nacional por el Día del Trabajador, tendrá una extensión acotada.
De acuerdo con el calendario establecido por el Gobierno Nacional, el viernes 1 de mayo, fecha en que se conmemora el Día del Trabajador, tiene carácter de feriado intransferible. Al caer viernes, la estructura del descanso queda fijada de forma natural, sin necesidad de traslados ni aditamentos.
Desde el Ministerio del Interior confirmaron que no se ha dispuesto ningún feriado puente ni día no laborable adicional para el jueves anterior o el lunes posterior. Esto implica que la actividad administrativa, educativa y comercial retomará su ritmo habitual a partir del lunes 4 de mayo.
Cabe recordar que, al ser un feriado nacional inamovible, rigen las normas legales de descanso dominical. En caso de que un empleado deba prestar servicios durante el viernes 1 de mayo, la Ley de Contrato de Trabajo establece que deberá percibir la remuneración normal de los días laborables más una cantidad igual; es decir, se abona jornada doble.
Cómo queda el fin de semana largo de tres días por el feriado del Día del Trabajador
A diferencia de otras ocasiones donde se aplican fines de semana "extra largos" mediante feriados con fines turísticos o puentes, en esta oportunidad la configuración será la estándar:
- Viernes 1 de mayo: Feriado Nacional (inamovible).
- Sábado 2 de mayo: Fin de semana.
- Domingo 3 de mayo: Fin de semana.
Para quienes tenían la expectativa de un descanso de cuatro jornadas, la confirmación oficial ratifica que el "descanso de mayo" será exclusivamente de tres días, invitando a la planificación de escapadas de cercanía o actividades locales.
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