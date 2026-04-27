Fin de semana largo acotado: la taxativa decisión del Gobierno con el feriado por el Día del Trabajador

Cómo queda el fin de semana largo de tres días por el feriado del Día del Trabajador

A diferencia de otras ocasiones donde se aplican fines de semana "extra largos" mediante feriados con fines turísticos o puentes, en esta oportunidad la configuración será la estándar:

Viernes 1 de mayo: Feriado Nacional (inamovible).

Feriado Nacional (inamovible). Sábado 2 de mayo: Fin de semana.

Fin de semana. Domingo 3 de mayo: Fin de semana.

Para quienes tenían la expectativa de un descanso de cuatro jornadas, la confirmación oficial ratifica que el "descanso de mayo" será exclusivamente de tres días, invitando a la planificación de escapadas de cercanía o actividades locales.