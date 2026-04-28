Racing, con chances a la última fecha: qué necesita para clasificar a los octavos de final del torneo Apertura
La Academia empató con Barracas, salió de la zona de playoffs, pero aún depende de sí misma para avanzar a la próxima instancia del campeonato.
Racing Club cerró la fecha 16 del Torneo Apertura fuera de los puestos de clasificación en la Zona B tras igualar ante Barracas Central en el Cilindro de Avellaneda. Sin embargo, los resultados de la jornada le dejaron una puerta abierta para seguir soñando con los playoffs.
El dato clave llegó este lunes desde Parque Patricios, donde Huracán cayó 2-1 frente a Argentinos Juniors luego de haber comenzado en ventaja y tras un partido más que emocionante. Ese resultado impidió que el Globo asegurara su clasificación y dejó todo abierto para la última fecha, en la que se enfrentará justamente con La Academia que sueña con seguir con vida en el campeonato.
Qué necesita Racing para avanzar a los octavos de final del Torneo Apertura
De cara a ese duelo decisivo, el panorama es claro: el equipo dirigido por Gustavo Costas depende de sí mismo. Si consigue una victoria ante Huracán, logrará meterse en los octavos de final sin importar otros resultados.
En cambio, una derrota lo dejará automáticamente eliminado, sin importar lo que ocurra en el resto de los partidos. El empate, por su parte, abre un escenario más complejo: Racing necesitará que Barracas pierda frente a Banfield y que ni Tigre ni Sarmiento de Junín sumen de a tres.
Más allá de la clasificación, la Academia también podría escalar posiciones en la tabla. Actualmente noveno, tiene chances de trepar hasta el quinto lugar, aunque para eso deberá darse una combinación de resultados.
Para alcanzar ese objetivo, Racing necesita vencer a Huracán, que Barracas no supere a Banfield en condición de local, que Sarmiento derrote a Belgrano en Córdoba y que Argentinos Juniors haga lo propio frente a Gimnasia y Esgrima La Plata. Un cierre de campeonato a todo o nada para el equipo de Avellaneda.
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