Racing, con chances a la última fecha: qué necesita para clasificar a los octavos de final del torneo Apertura

El dato clave llegó este lunes desde Parque Patricios, donde Huracán cayó 2-1 frente a Argentinos Juniors luego de haber comenzado en ventaja y tras un partido más que emocionante. Ese resultado impidió que el Globo asegurara su clasificación y dejó todo abierto para la última fecha, en la que se enfrentará justamente con La Academia que sueña con seguir con vida en el campeonato.