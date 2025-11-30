Lanús y Flamengo jugarán la Recopa Sudamericana 2026: días, horarios y cómo será la serie

Lanús, reciente campeón de la Copa Sudamericana, ya conoce a su rival para la Recopa Sudamericana 2026: Flamengo, que venció a Palmeiras y obtuvo su cuarta Copa Libertadores. El torneo, reservado para los dos mejores equipos del continente en esta temporada, volverá a disputarse bajo el formato tradicional de ida y vuelta que genera mucha ilusión en los hinchas de ambos equipos.