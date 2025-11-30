Lanús y Flamengo jugarán la Recopa Sudamericana 2026: días, horarios y cómo será la serie
Ambos equipos se enfrentarán en una final a ida y vuelta que abrirá en La Fortaleza y se definirá en el Maracaná: todos los detalles.
Lanús, reciente campeón de la Copa Sudamericana, ya conoce a su rival para la Recopa Sudamericana 2026: Flamengo, que venció a Palmeiras y obtuvo su cuarta Copa Libertadores. El torneo, reservado para los dos mejores equipos del continente en esta temporada, volverá a disputarse bajo el formato tradicional de ida y vuelta que genera mucha ilusión en los hinchas de ambos equipos.
El primer partido se celebrará el miércoles 18 de febrero de 2026 en La Fortaleza, mientras que la definición tendrá lugar una semana más tarde en el emblemático estadio Maracaná, donde el “Mengão” buscará coronarse ante su público y el Granate intentará dar uno de los grandes golpes.
Para el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino, será su segunda participación en esta competición. En 2014 disputó la Recopa ante Atlético Mineiro y perdió una serie vibrante en el estadio Mineirão. Flamengo, en cambio, tiene más experiencia reciente: jugó el certamen en 2020 y 2023, ambos frente a Independiente del Valle, con un título y un subcampeonato.
El historial entre Lanús y Flamengo
Lanús y Flamengo se enfrentaron en dos oportunidades, en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2012. Aquel cruce dejó un empate 1-1 en Argentina y una victoria contundente del “Fla” por 3-0 en Río de Janeiro. Si bien no hay muchos encuentros entre ambos, esta serie promete mucho ya que demostraron un gran nivel colectivo en ambas competencias y superaron rivales muy complicados en cada fase.
La Recopa Sudamericana 2026 reeditará ese duelo con un presente muy distinto: el equipo del Sur de Gran Buenos Aires buscará su primer título en la competición, mientras que el conjunto brasileño intentará ratificar su dominio internacional ante un rival que viene de consagrarse y llega motivado para dar el golpe y dejar al fútbol argentino en lo más alto.
