Lanzan un adelanto de la nueva serie sobre Lionel Messi: cuándo se estrena y en qué plataforma
A poco de su retiro de la Selección Argentina, el mejor jugador de la historia suma un divertido proyecto de animación, que genera expectativa mundial.
La expectativa en torno al universo de Lionel Messi sumó un nuevo y flamante capítulo a escala global. La esperada serie animada de fantasía deportiva "Messi y los gigantes" hizo vibrar el escenario del Hall M ante más de 3.000 fanáticos ansiosos por conocer los primeros detalles de la ficción producida ejecutivamente por el propio capitán de la Selección Argentina.
El esperado adelanto se dio en el marco de la San Diego Comic-Con Málaga, celebrada esta semana en España.
Durante el panel, los productores ejecutivos Lacey Stanton y Bryan Korn (Sony Pictures Television), el director Dan Creteur (Atlantis Studios) y Sergi Reitg (Sony Music Vision) desanduvieron los ejes de la épica mitología original de la historia, sus audaces personajes y una propuesta sonora que ya tuvo su primer gran impacto.
Adelanto musical, voces argentinas y trama: qué se sabe de la serie de Lionel Messi
Uno de los momentos más celebrados de la presentación fue la proyección del adelanto oficial, el cual permitió escuchar por primera vez la canción "Vamos, Vamos, Vamos", el tema original de la serie interpretado por el artista argentino Luck Ra.
Asimismo, se confirmó que el protagónico de la ficción correrá por cuenta del joven actor argentino Milo Burgess-Webb, quien será el encargado de ponerle voz al personaje principal.
La trama de "Messi y los gigantes" se adentra en el género de la fantasía deportiva infantil siguiendo los pasos de Leo, un niño de 12 años que queda atrapado en una realidad alternativa gobernada por gigantes. Para poder regresar a su hogar, el protagonista deberá competir en exigentes batallas de alto riesgo emparentadas con el fútbol, utilizando poderosas "esferas", derrotando a gigantes legendarios y restaurando los reinos fracturados de Iko.
Sin embargo, el eje central de la narrativa se apoya en una particularidad: a diferencia de los habitantes de ese mundo, Leo no cuenta con poderes mágicos para potenciar su juego, por lo que deberá apelar pura y exclusivamente a sus verdaderas fortalezas: la habilidad técnica, el trabajo en equipo, la perseverancia y la convicción de creer en uno mismo.
Un equipo de peso internacional y fecha de estreno confirmado
El proyecto cuenta con un imponente despliegue en su producción ejecutiva, reunida a través de Sony Pictures Television y Sony Music. Participan Kurt Mueller, Bryan Korn, Lacey Stanton y Guy Toubes (por parte de SPT); Afo Verde (por Sony Music Latin Iberia); y Tom Mackay junto a Sergi Reitg (por Sony Music Vision). En tanto, la producción ejecutiva incluye también a Lionel Messi Cuccittini y Jorge Messi Pérez (in memoriam), mientras que la animación integral está a cargo de Atlantis Animation.
Tras este exitoso paso por el festival en suelo europeo, la serie ya tiene su horizonte fijado: estrenará de forma global a través de la plataforma Disney+ en el transcurso de 2027.
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