"Cara y cruz": la tapa de un diario reflejó los finales de Messi y Cristiano con sus selecciones
Mundo Deportivo puso bajo la lupa los diferentes finales que atraviesan ambos referentes con sus selecciones, a pocos días del partido que marcará la despedida del capitán argentino.
La etapa de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo con sus respectivos seleccionados quedó asociada durante años a una rivalidad que trascendió generaciones y fronteras. Ambos fueron protagonistas de una era del fútbol internacional y construyeron carreras extraordinarias con Argentina y Portugal.
Sin embargo, el cierre de sus ciclos con las camisetas nacionales se está dando de maneras muy diferentes, una situación que fue reflejada por la prensa española. El diario Mundo Deportivo llevó esa comparación a su portada y eligió una expresión contundente para representar el contraste entre los dos futbolistas: “Cara y cruz”.
La publicación mostró de un lado a Messi celebrando con la Selección Argentina y, del otro, a Cristiano Ronaldo visiblemente afectado por el conflicto que protagonizó durante la concentración de Portugal. El contraste no se limitó a las imágenes. El periódico español acompañó la tapa con una frase que resumió su mirada sobre el presente de los dos máximos referentes de una generación: “Marcaron una era y hoy viven finales opuestos en sus selecciones”.
El final de Messi con la Selección Argentina
Messi transita los últimos partidos de su recorrido con la Selección Argentina después de haber conseguido los títulos más importantes de su carrera internacional. El capitán argentino cerrará este ciclo con un encuentro especial frente a Benín, programado para el martes 6 de octubre en el estadio Monumental.
El partido tendrá un significado particular porque representará la despedida del número 10 ante el público argentino. La AFA estableció que el encuentro comenzará a las 20 horas y será una de las últimas oportunidades para ver a Messi con la camiseta de la Albiceleste.
La escena contrasta con la que atraviesa actualmente Cristiano en Portugal. Mientras el argentino tiene preparado un reconocimiento y una despedida junto a sus compañeros y los hinchas, el delantero portugués quedó en el centro de una situación conflictiva con el entrenador de su seleccionado.
Cristiano Ronaldo y un conflicto en Portugal
El episodio que modificó el escenario para Ronaldo se produjo después del partido frente a Noruega. El delantero comenzó como suplente, realizó los movimientos de calentamiento durante el segundo tiempo y finalmente no ingresó al campo de juego. Una vez terminado el encuentro, se dirigió directamente al vestuario.
Poco después, decidió abandonar la concentración de Portugal en Dinamarca, cuando faltaba apenas un día para un nuevo compromiso correspondiente a la Nations League. El entrenador Jorge Jesús se refirió públicamente al episodio y buscó dar por terminado el conflicto.
“En este punto, el asunto está zanjado. Estoy completamente relajado, tranquilo en mi conciencia con esta situación. He estado involucrado en el fútbol durante muchos años. Sé que no hice nada para que el proceso se diera así”, aseguró en diálogo con Sport TV. El origen del enojo habría estado relacionado con la decisión del entrenador de no utilizar a Cristiano pese a que el atacante había realizado la entrada en calor.
Dos finales muy diferentes para dos figuras históricas
La comparación realizada por Mundo Deportivo refleja precisamente ese contraste. La Pulga encara su despedida de la Selección Argentina rodeado por el reconocimiento que construyó durante años, mientras que el Bicho atraviesa un momento de tensión con el cuerpo técnico portugués.
Más allá de las circunstancias puntuales, los dos futbolistas están llegando al tramo final de sus respectivas historias internacionales después de haber marcado una época. Messi logró levantar la Copa América, la Finalissima y el Mundial con Argentina, mientras que Ronaldo fue una figura central en los grandes éxitos obtenidos por Portugal.
Por eso, la tapa del diario español no solamente puso frente a frente dos situaciones actuales. También resumió dos maneras diferentes de transitar el cierre de una etapa que, durante muchos años, tuvo a Messi y Cristiano como protagonistas principales del fútbol mundial.
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