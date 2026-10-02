"Cara y cruz": la tapa de un diario reflejó los finales de Messi y Cristiano con sus selecciones

La escena contrasta con la que atraviesa actualmente Cristiano en Portugal. Mientras el argentino tiene preparado un reconocimiento y una despedida junto a sus compañeros y los hinchas, el delantero portugués quedó en el centro de una situación conflictiva con el entrenador de su seleccionado.

Lionel Messi se despedirá de la selección argentina en el Monumental.

Cristiano Ronaldo y un conflicto en Portugal

El episodio que modificó el escenario para Ronaldo se produjo después del partido frente a Noruega. El delantero comenzó como suplente, realizó los movimientos de calentamiento durante el segundo tiempo y finalmente no ingresó al campo de juego. Una vez terminado el encuentro, se dirigió directamente al vestuario.

Poco después, decidió abandonar la concentración de Portugal en Dinamarca, cuando faltaba apenas un día para un nuevo compromiso correspondiente a la Nations League. El entrenador Jorge Jesús se refirió públicamente al episodio y buscó dar por terminado el conflicto.

“En este punto, el asunto está zanjado. Estoy completamente relajado, tranquilo en mi conciencia con esta situación. He estado involucrado en el fútbol durante muchos años. Sé que no hice nada para que el proceso se diera así”, aseguró en diálogo con Sport TV. El origen del enojo habría estado relacionado con la decisión del entrenador de no utilizar a Cristiano pese a que el atacante había realizado la entrada en calor.

Dos finales muy diferentes para dos figuras históricas

La comparación realizada por Mundo Deportivo refleja precisamente ese contraste. La Pulga encara su despedida de la Selección Argentina rodeado por el reconocimiento que construyó durante años, mientras que el Bicho atraviesa un momento de tensión con el cuerpo técnico portugués.

Más allá de las circunstancias puntuales, los dos futbolistas están llegando al tramo final de sus respectivas historias internacionales después de haber marcado una época. Messi logró levantar la Copa América, la Finalissima y el Mundial con Argentina, mientras que Ronaldo fue una figura central en los grandes éxitos obtenidos por Portugal.

Por eso, la tapa del diario español no solamente puso frente a frente dos situaciones actuales. También resumió dos maneras diferentes de transitar el cierre de una etapa que, durante muchos años, tuvo a Messi y Cristiano como protagonistas principales del fútbol mundial.