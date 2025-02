Las emotivas palabras de despedida de Diego Schwartzman tras su último partido

Diego Schwartzman 3.jpg

En su discurso, el “Peque” recordó con gratitud a todas las personas que lo ayudaron en su carrera, desde sus inicios hasta su consagración en el tenis profesional: “Cada persona que estuvo conmigo desde que empecé a jugar fue clave para que pudiera llegar hasta acá. Hice las cosas como siempre, pero ellos me ayudaron a hacerlas mejor”, señaló.

Además, resaltó el apoyo económico que recibió en su infancia, un factor fundamental para que pudiera desarrollarse como jugador.

Embed - DIEGO SCHWARTZMAN en conferencia | IEB+ ARGENTINA OPEN 2025

En cuanto a su último partido, reconoció que no logró enfocarse por completo. “Me pegué un raquetazo en el segundo game y terminé con la mano torcida. Mi cabeza y mi cuerpo no conectaban”, explicó sobre las dificultades que enfrentó dentro de la cancha. También hizo una broma sobre su derrota ante Pedro Martínez: “Perdón, Pedro, pero voy a hacer de cuenta que este partido no existió”.

El tenista también recordó con emoción su victoria en la ronda anterior frente a Nicolás Jarry, la cual describió como “una locura”, y destacó lo especial que fue despedirse en su país, rodeado de su gente.

Diego Schwartzman 1.jpg

Schwartzman finalizó su discurso con un agradecimiento profundo al público y a todos los que lo acompañaron en cada etapa de su carrera: “Sé que no fui un multicampeón, pero siento que toqué una fibra en la gente”, concluyó, dejando en claro el impacto que tuvo su carrera en el tenis argentino y en los fanáticos que siempre lo siguieron.