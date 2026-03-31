Las figuras de Zambia que ponen en alerta a la Selección Argentina
Patson Daka y Fashion Sakala lideran el ataque de Zambia ante Argentina en La Bombonera, con historias de superación y experiencia en el fútbol internacional.
Cuando Zambia salga al campo de juego de La Bombonera este martes para enfrentar a la Selección Argentina, buena parte de la atención estará puesta en sus principales cartas ofensivas. Patson Daka y Fashion Sakala concentran la ilusión goleadora de un equipo que busca dar el golpe ante el campeón del mundo.
Ambos delanteros llegan al amistoso internacional con trayectorias consolidadas en el exterior y representan el presente de una selección que combina talento exportado con historias personales marcadas por la superación.
Patson Daka, la estrella de Zambia que juega en Inglaterra
Nacido en Chingola, en el corazón minero de Zambia, Daka comenzó su carrera en el modesto Kafue Celtic antes de dar el salto al sistema de desarrollo de Red Bull Salzburg en 2017. Su rendimiento en Austria fue determinante: convirtió 54 goles en 82 partidos en la Bundesliga local y compartió ataque con Erling Haaland durante sus primeros años en el club.
Su explosión goleadora lo llevó al Leicester City en 2021, donde acumuló experiencia en el fútbol inglés. Según datos de Transfermarkt, suma 27 goles y 17 asistencias en 158 partidos oficiales con el conjunto británico, que actualmente milita en el Championship. Con la selección de Zambia, el delantero de 27 años disputó 46 partidos internacionales y convirtió 21 goles, números que lo posicionan como la principal referencia ofensiva del equipo africano.
“Es una oportunidad única en la vida, no solo para los jugadores sino para todo el país. No es un partido común, sabemos lo difícil que será, pero confiamos en nosotros”, expresó Daka durante su llegada a la Argentina.
Fashion Sakala, de cazar en la sabana a ser capitán de Zambia
La historia de Sakala tiene un origen muy distinto. Nacido en Chipata, atravesó una infancia marcada por dificultades económicas y llegó a contar que debió cazar animales para ayudar a su familia a subsistir.
"Vengo de una familia muy pobre, pero no me avergüenzo de ello. Al contrario, estoy orgulloso, porque mi historia demuestra que se puede cambiar una vida. En casa no teníamos nada, ni siquiera comida", reveló el futbolista en declaraciones recogidas por el medio inglés Daily Record.
Sus primeros pasos profesionales se dieron en clubes locales como Nchanga Rangers y Zanaco FC, donde conquistó la liga zambiana en 2016. Luego pasó por Spartak Moscow y KV Oostende, donde marcó 25 goles en 77 partidos, rendimiento que le permitió dar el salto al Rangers de Escocia. En el conjunto escocés disputó 91 encuentros y convirtió 24 goles, además de participar en la campaña que llevó al equipo a la final de la Europa League y a conquistar la Copa de Escocia.
Actualmente juega en Al-Fayha FC de Arabia Saudita, donde suma 40 goles en 100 partidos. Con la selección es el capitán y acumula 11 tantos en 38 presentaciones internacionales.
En la previa del amistoso, Sakala también dejó una frase que sumó condimento al duelo al asegurar que "Cristiano Ronaldo es mejor que (Lionel) Messi”. Para Zambia, el encuentro ante Argentina representa una oportunidad de mostrarse ante el mundo. En ese contexto, Daka y Sakala aparecen como las principales amenazas ofensivas de un equipo que buscará sorprender en Buenos Aires.
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