Las figuras de Zambia que ponen en alerta a la Selección Argentina

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Fashion Sakala, de cazar en la sabana a ser capitán de Zambia

La historia de Sakala tiene un origen muy distinto. Nacido en Chipata, atravesó una infancia marcada por dificultades económicas y llegó a contar que debió cazar animales para ayudar a su familia a subsistir.

"Vengo de una familia muy pobre, pero no me avergüenzo de ello. Al contrario, estoy orgulloso, porque mi historia demuestra que se puede cambiar una vida. En casa no teníamos nada, ni siquiera comida", reveló el futbolista en declaraciones recogidas por el medio inglés Daily Record.

Sus primeros pasos profesionales se dieron en clubes locales como Nchanga Rangers y Zanaco FC, donde conquistó la liga zambiana en 2016. Luego pasó por Spartak Moscow y KV Oostende, donde marcó 25 goles en 77 partidos, rendimiento que le permitió dar el salto al Rangers de Escocia. En el conjunto escocés disputó 91 encuentros y convirtió 24 goles, además de participar en la campaña que llevó al equipo a la final de la Europa League y a conquistar la Copa de Escocia.

Actualmente juega en Al-Fayha FC de Arabia Saudita, donde suma 40 goles en 100 partidos. Con la selección es el capitán y acumula 11 tantos en 38 presentaciones internacionales.

En la previa del amistoso, Sakala también dejó una frase que sumó condimento al duelo al asegurar que "Cristiano Ronaldo es mejor que (Lionel) Messi”. Para Zambia, el encuentro ante Argentina representa una oportunidad de mostrarse ante el mundo. En ese contexto, Daka y Sakala aparecen como las principales amenazas ofensivas de un equipo que buscará sorprender en Buenos Aires.