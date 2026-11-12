Las lágrimas de Lionel Scaloni al recordar a su madre: "La felicidad hubiera sido completa si ella..."

En medio de la satisfacción por haber confirmado su continuidad al frente de la Selección Argentina, Lionel Scaloni protagonizó un momento cargado de emoción en conferencia de prensa. Visiblemente conmovido, el director técnico se refirió al duro golpe personal que atravesó recientemente por la pérdida de su madre, dejando en claro que su alegría profesional convive hoy con el duelo familiar. "Ya sufrimos mucho esta semana y fue una semana complicada", expresó al abordar el tema.