De qué murió Jorge Juan Montejo, actor que interpretaba a Paolo el Rockero

Pese a los esfuerzos de los profesionales, el cuerpo del icónico humorista no resistió la severa infección respiratoria. Montejo, que alcanzó su máxima popularidad en las décadas de 1980 y 1990 con películas inolvidables como Los bañeros más locos del mundo y Extermineitors, deja un legado imborrable en la historia de la comedia argentina.