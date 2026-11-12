De qué murió Jorge Juan Montejo, actor que interpretaba a Paolo el Rockero
El recordado actor Jorge Juan Montejo, popularmente conocido como Paolo el Rockero, falleció en la ciudad de Tandil tras luchar contra una dura enfermedad.
El ambiente artístico nacional se encuentra de luto tras conocerse el triste final de Jorge Juan Montejo. El emblemático comediante, que se ganó el cariño del público con su personaje de Paolo el Rockero, falleció en el Hospital Santamarina de Tandil a causa de una severa complicación en su salud. Tenía 68 años
La dura neumonía que terminó con la vida de Paolo el Rockero
De acuerdo a las primeras informaciones confirmadas por su entorno y por periodistas del mundo del espectáculo, el actor venía enfrentando graves problemas de salud. El desencadenante de su fallecimiento fue un delicado cuadro de neumonía (pulmonía) que lo obligó a permanecer internado en su ciudad natal durante varios días, bajo estricto cuidado médico.
Pese a los esfuerzos de los profesionales, el cuerpo del icónico humorista no resistió la severa infección respiratoria. Montejo, que alcanzó su máxima popularidad en las décadas de 1980 y 1990 con películas inolvidables como Los bañeros más locos del mundo y Extermineitors, deja un legado imborrable en la historia de la comedia argentina.
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