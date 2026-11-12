Lionel Scaloni habló de Dibu Martínez antes del partido con Uruguay: quién ataja si no llega
Lionel Scaloni dijo que Dibu Martínez está bien, que su presencia ante Uruguay se define en el último entrenamiento y que, si no juega, atajará Rulli.
Lionel Scaloni, que brindó una conferencia de prensa para anunciar su continudad en la Selección Argentina, dio detalles sobre Dibu Martínez en la conferencia de prensa en Ezeiza, la misma en la que se anunció su renovación como DT. Dijo que “Emiliano está bien”, pero que su presencia ante Uruguay se va a decidir en la última práctica antes del amistoso del 13 de noviembre en la Bombonera.
Scaloni también despejó la duda sobre el reemplazo: si Dibu no juega, el arquero titular va a ser Gerónimo Rulli y por consecuencia, llevará la cinta de capitán que está destinada para Martínez ante la falta del Cuti Romero por lesión.
Lionel Scaloni habló de Dibu Martínez antes del partido con Uruguay: quién ataja si no llega
El entrenador explicó que la decisión se toma en el entrenamiento de esta tarde. Contó que van a hablar con el arquero y que la definición será de todos juntos. Aclaró que no quiere apurarse, porque considera que el partido con Uruguay es difícil e importante. Coincide con lo que había dicho el médico de la Selección, Daniel Martínez: la evolución es buena, pero también hay que analizar aspectos deportivos.
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Dibu se fracturó la mandíbula el 17 de octubre, en el partido entre Chelsea y Everton, tras un choque de cabezas con Jarrad Branthwaite. Lo operaron de urgencia y la recuperación estimada era de 40 a 60 días. Ya entrena con el plantel y usa una protección especial, que va a tener que llevar en entrenamientos y partidos. Si ataja contra Uruguay, volvería 27 días después de la lesión.
Gerónimo Rulli, el reemplazo de Dibu Martínez en la Selección Argentina
Con la confirmación de Scaloni, Rulli pasa a ser el primer suplente, por delante de Juan Musso. Si Dibu no llega al clásico, tiene otra chance el 17 de noviembre, en el amistoso con Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
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