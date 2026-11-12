Lionel Scaloni habló de Dibu Martínez antes del partido con Uruguay: quién ataja si no llega

"EL DIBU MARTÍNEZ ESTÁ BIEN"



Lionel Scaloni anunció que el arquero está en condiciones para jugar mañana ante Uruguay en la Bombonera.#DSPORTSNoticias pic.twitter.com/o8K0MQTOWy — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) November 12, 2026

El entrenador explicó que la decisión se toma en el entrenamiento de esta tarde. Contó que van a hablar con el arquero y que la definición será de todos juntos. Aclaró que no quiere apurarse, porque considera que el partido con Uruguay es difícil e importante. Coincide con lo que había dicho el médico de la Selección, Daniel Martínez: la evolución es buena, pero también hay que analizar aspectos deportivos.