Lionel Scaloni habló de la visita del papa León XIV: "La sensación de que el país es feliz por un momento"

Para cerrar su reflexión, Scaloni trazó un paralelismo implícito con esa comunión colectiva que suele despertar la Selección y celebró el clima de concordia que dejó la visita oficial: "Lo importante es que el país se juntó y se sintió identificado, aunque sea por un par de días hemos estado todos juntos". Con el futuro de su ciclo ya asegurado, el técnico dejó en claro que, al igual que en la cancha, valora por encima de todo los gestos capaces de unir a los argentinos.