Lionel Scaloni habló de la visita del papa León XIV: "La sensación de que el país es feliz por un momento"
Tras asegurar que le hubiera gustado estar presente, el DT de la Selección Argentina se mostró conmovido: "Escuchar sus palabras siempre a uno lo tocan".
Tras confirmar que seguirá liderando el proyecto de la Selección Argentina, Lionel Scaloni dedicó unos minutos a analizar un acontecimiento que trascendió lo estrictamente futbolístico y paralizó a todo el país: la visita del papa León XIV a la Argentina.
Lejos de los esquemas tácticos, el técnico oriundo de Pujato puso el foco en el valor simbólico y emocional del encuentro, en medio de la emoción también por haber renovado el contrato con AFA y las lágrimas al recordar a su madre.
Lionel Scaloni sobre la visita del papa León XIV: "La sensación de que el país es feliz por un momento"
Consultado sobre cómo siguió la agenda papal desde la distancia, el DT reconoció que lamentó no haber podido presenciarlo en el país, aunque destacó la magnitud del suceso. "Lo viví igual que todos, es un momento histórico. Son momentos que se guardan para siempre, a mí me hubiera gustado estar", confesó Scaloni, reflejando el sentimiento compartido por millones de argentinos.
Más allá de lo personal, el entrenador campeón del mundo hizo hincapié en el efecto anímico que produjo el paso del Sumo Pontífice en la sociedad y en la capacidad de su mensaje para generar empatía. "Escuchar sus palabras siempre a uno lo tocan", aseguró, subrayando además "la sensación de que el país es feliz por un momento".
Para cerrar su reflexión, Scaloni trazó un paralelismo implícito con esa comunión colectiva que suele despertar la Selección y celebró el clima de concordia que dejó la visita oficial: "Lo importante es que el país se juntó y se sintió identificado, aunque sea por un par de días hemos estado todos juntos". Con el futuro de su ciclo ya asegurado, el técnico dejó en claro que, al igual que en la cancha, valora por encima de todo los gestos capaces de unir a los argentinos.
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