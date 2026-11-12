Lionel Scaloni se quebró al hablar de su continuidad: "Las mismas ganas que el primer día"

Al relacionar este difícil presente con la firma de su renovación, el entrenador no ocultó lo que significa atravesar este logro sin su presencia. Si bien aseguró sentir una "felicidad absoluta" por seguir ligado al seleccionado, admitió la falta que le hace en este instante de su carrera: "La felicidad por renovar es enorme, pero hubiera sido completa si ella lo hubiera visto".

Más allá de la tristeza, Scaloni también evocó con cariño el rol fundamental que ocupó su madre a lo largo de toda su trayectoria en el fútbol. En ese sentido, recordó los videos que circularon recientemente de su etapa como jugador durante el Mundial de Alemania, donde quedaba reflejado ese acompañamiento constante. "Anécdotas con mi vieja tengo mil. Era la hincha número uno", afirmó con orgullo.

Hacia el final de su reflexión, el técnico confesó cuál será el gesto cotidiano que más echará de menos en la previa de cada encuentro: "Extrañaré, como muchos cuentan, su mensaje antes de cada partido". Con entereza, cerró su testimonio con una palabra breve pero contundente para encarar lo que viene: "Seguiremos".