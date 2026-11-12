Lionel Scaloni se quebró al hablar de su continuidad: "Las mismas ganas que el primer día"
Luego de que Chiqui Tapia confirmara en conferencia de prensa la renovación del contrato del DT de la Selección, Scaloni no pudo evitar la emoción.
Este jueves por la tarde, Claudio Chiqui Tapia -titular de la AFA- confirmó la renovación de contrato a Lionel Scaloni, para que siga siendo el entrenador de la Selección Argentina hasta el Mundial 2030, inclusive. Por supuesto, la noticia llenó de alegría al país, que esperaba la continuidad del nacido en Pujato y ganador del Mundial Qatar 2022.
Emocionado y con lágrimas en los ojos, el DT dijo: "Agradecer al Presidente y todo el mundo de la AFA por confiar en mí, es lo que queríamos todos en este momento".
Y añadió: "Estoy con las mismas ganas e ilusión del primer día, y feliz de poder continuar. Agradecido y a partir de ahora empieza un nuevo proceso".
Seguidamente y de cara al próximo amistodo del conjunto nacional, indicó: "En este partido no va a usar nadie la 10, hasta que no sea obligatoria no vamos a pensar en eso, no es algo que me preocupe".
La emoción de Scaloni al recordar a su madre: "La felicidad de renovar hubiese sido completa si ella..."
En medio de la satisfacción por haber confirmado su continuidad al frente de la Selección Argentina, Lionel Scaloni protagonizó un momento cargado de emoción en conferencia de prensa. Visiblemente conmovido y con la mirada baja por momentos, el DT se refirió al duro golpe personal que atravesó recientemente por la pérdida de su madre, dejando en claro que su alegría profesional convive hoy con el duelo familiar. "Ya sufrimos mucho esta semana y fue una semana complicada", expresó al abordar el tema.
Al relacionar este difícil presente con la firma de su renovación, el entrenador no ocultó lo que significa atravesar este logro sin su presencia. Si bien aseguró sentir una "felicidad absoluta" por seguir ligado al seleccionado, admitió la falta que le hace en este instante de su carrera: "La felicidad por renovar es enorme, pero hubiera sido completa si ella lo hubiera visto".
Más allá de la tristeza, Scaloni también evocó con cariño el rol fundamental que ocupó su madre a lo largo de toda su trayectoria en el fútbol. En ese sentido, recordó los videos que circularon recientemente de su etapa como jugador durante el Mundial de Alemania, donde quedaba reflejado ese acompañamiento constante. "Anécdotas con mi vieja tengo mil. Era la hincha número uno", afirmó con orgullo.
Hacia el final de su reflexión, el técnico confesó cuál será el gesto cotidiano que más echará de menos en la previa de cada encuentro: "Extrañaré, como muchos cuentan, su mensaje antes de cada partido". Con entereza, cerró su testimonio con una palabra breve pero contundente para encarar lo que viene: "Seguiremos".
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