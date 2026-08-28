Las Leonas y Países Bajos vuelven a verse en una final del Mundial: todos los antecedentes
Argentina buscará su tercera corona mundial ante la gran potencia del hockey femenino, en una definición que tendrá un antecedente cargado de historia.
Las Leonas volverán a disputar una final del Mundial de hockey femenino y tendrán enfrente al rival más poderoso de la disciplina: Países Bajos. El seleccionado argentino se enfrentará este sábado con las neerlandesas por el título de la Copa del Mundo y lo hará en una definición que tendrá un condimento especial: será la quinta vez que ambos equipos se encuentren en una final mundialista.
El duelo está programado para las 11 de la mañana, hora argentina, y representará una nueva oportunidad para que el conjunto dirigido por Fernando Ferrara vuelva a quedar en lo más alto. Argentina buscará conquistar su tercer Mundial, después de haber celebrado las ediciones de 2002 y 2010.
Enfrente estará una selección que se convirtió en la gran dominadora de la historia de los Mundiales. Países Bajos acumula nueve títulos y es el equipo que más veces consiguió quedarse con el máximo trofeo de la disciplina. Por eso, cada enfrentamiento entre ambas potencias tiene un peso particular.
El historial entre Las Leonas y Países Bajos en hockey femenino
La primera final mundialista entre Argentina y Países Bajos ocurrió en 1974, durante la primera edición de la Copa del Mundo. En aquella oportunidad, el conjunto europeo se quedó con la victoria por 1-0, en un partido que inauguró una larga historia de enfrentamientos decisivos.
Pasaron casi tres décadas hasta que Las Leonas tuvieron la posibilidad de tomarse revancha en una final. El escenario fue Perth, Australia, en 2002, y aquella definición quedó grabada para siempre en la historia del hockey argentino. Argentina empató 1-1 durante el tiempo reglamentario y tuvo que recurrir a los penales para determinar al campeón. Allí, Las Leonas se impusieron 4-3 y consiguieron el primer título mundial de su historia.
Rosario 2010, otra final inolvidable para Las Leonas
Ocho años después, las dos selecciones volvieron a encontrarse en una definición mundialista. Esta vez, el escenario fue Rosario, donde Argentina llegó nuevamente al partido decisivo con la ilusión de conquistar su segundo campeonato. Las nuestras tuvieron una actuación contundente y derrotaron a Países Bajos por 3-1.
El conjunto argentino llegó a estar dos goles arriba y, aunque debió atravesar un tramo final de tensión, terminó asegurando el triunfo y la segunda estrella mundial. Desde entonces, los caminos de ambos seleccionados continuaron cruzándose en las grandes competencias. Países Bajos mantuvo su dominio internacional y siguió acumulando títulos, mientras que Argentina permaneció como uno de los pocos equipos capaces de disputarle el protagonismo.
El antecedente más reciente en un Mundial no favorece a Las Leonas. Fue en la edición de 2022, cuando las neerlandesas se impusieron por 3-1 y volvieron a levantar el trofeo, sumando una nueva estrella a su impresionante colección. Ahora, cuatro años después, la Albiceleste tendrá la posibilidad de escribir otro capítulo en esta rivalidad.
La historia marca un dato contundente: Países Bajos ganó la primera final entre ambos y Argentina se impuso en las dos definiciones siguientes, mientras que las neerlandesas volvieron a celebrar en 2022. Este sábado llegará el quinto capítulo, con un título mundial en juego y una nueva oportunidad para que Las Leonas vuelvan a hacer historia.
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