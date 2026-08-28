Las Leonas y Países Bajos vuelven a verse en una final del Mundial: todos los antecedentes

Rosario 2010, otra final inolvidable para Las Leonas

Ocho años después, las dos selecciones volvieron a encontrarse en una definición mundialista. Esta vez, el escenario fue Rosario, donde Argentina llegó nuevamente al partido decisivo con la ilusión de conquistar su segundo campeonato. Las nuestras tuvieron una actuación contundente y derrotaron a Países Bajos por 3-1.

El conjunto argentino llegó a estar dos goles arriba y, aunque debió atravesar un tramo final de tensión, terminó asegurando el triunfo y la segunda estrella mundial. Desde entonces, los caminos de ambos seleccionados continuaron cruzándose en las grandes competencias. Países Bajos mantuvo su dominio internacional y siguió acumulando títulos, mientras que Argentina permaneció como uno de los pocos equipos capaces de disputarle el protagonismo.

El antecedente más reciente en un Mundial no favorece a Las Leonas. Fue en la edición de 2022, cuando las neerlandesas se impusieron por 3-1 y volvieron a levantar el trofeo, sumando una nueva estrella a su impresionante colección. Ahora, cuatro años después, la Albiceleste tendrá la posibilidad de escribir otro capítulo en esta rivalidad.

La historia marca un dato contundente: Países Bajos ganó la primera final entre ambos y Argentina se impuso en las dos definiciones siguientes, mientras que las neerlandesas volvieron a celebrar en 2022. Este sábado llegará el quinto capítulo, con un título mundial en juego y una nueva oportunidad para que Las Leonas vuelvan a hacer historia.