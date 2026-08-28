Cuándo y a qué hora es la final del Mundial de Hockey femenino 2026 entre Las Leonas y Países Bajos
El seleccionado argentino se metió en una nueva definición mundialista. Este sábado enfrentará al poderoso equipo neerlandés, vigente tricampeón, en busca de otro título.
Las Leonas vuelven a estar ante una oportunidad única. La Selección Argentina de hockey femenino alcanzó una nueva final del Mundial y este sábado buscará conquistar su tercera estrella en la competencia. El rival será nada menos que Países Bajos, una de las grandes potencias históricas de la disciplina y actual tricampeón del mundo.
El partido se disputará en Amstelveen, territorio neerlandés, y comenzará a las 11 de la mañana, hora de Argentina. El encuentro será una definición de enorme trascendencia para el equipo dirigido por Fernando Ferrara, que intentará cerrar el torneo con el máximo premio. Argentina consiguió el boleto a la final después de superar 1-0 a Australia en una semifinal muy disputada. El único tanto del encuentro fue convertido por Julieta Jankunas.
Del otro lado estará Países Bajos, que también ganó su semifinal por 1-0. El seleccionado europeo derrotó a Bélgica con un gol de Frédérique Matla y confirmó nuevamente por qué es considerado el gran dominador del hockey femenino internacional.
La final tendrá además un antecedente reciente muy importante. Argentina y Países Bajos ya se enfrentaron por el título mundial en 2022. En aquella oportunidad, las neerlandesas se impusieron y consiguieron una nueva consagración. Por eso, el duelo de este sábado tendrá un componente especial para Las Leonas, que buscarán tomarse revancha y volver a levantar el trofeo.
Las Leonas vs. Países Bajos: hora, estadio y cómo ver la final
La final del Mundial de hockey femenino 2026 se jugará este sábado 29 de agosto en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, Países Bajos. El comienzo está previsto para las 11, hora argentina. La transmisión televisiva estará a cargo de ESPN 2, mientras que quienes prefieran seguir el encuentro por internet podrán hacerlo mediante Disney+ Premium.
Será el partido decisivo del campeonato y enfrentará a Argentina con el seleccionado que llega como vigente tricampeón mundial. Las Leonas buscarán aprovechar esta nueva oportunidad para alcanzar la tercera consagración de su historia y cerrar el torneo con una celebración inolvidable.
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