Cuándo y a qué hora es la final del Mundial de Hockey femenino 2026 entre Las Leonas y Países Bajos

El partido se disputará en Amstelveen, territorio neerlandés, y comenzará a las 11 de la mañana, hora de Argentina. El encuentro será una definición de enorme trascendencia para el equipo dirigido por Fernando Ferrara, que intentará cerrar el torneo con el máximo premio. Argentina consiguió el boleto a la final después de superar 1-0 a Australia en una semifinal muy disputada. El único tanto del encuentro fue convertido por Julieta Jankunas.