El Gobierno avaló un salario básico de $3.335.917,91 para profesionales con título universitario
La paritaria de Sanidad fijó un nuevo salario básico para la industria farmacéutica y droguerías. El gremio de Héctor Daer acordó una importante suba.
La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) cerró un nuevo acuerdo paritario para actualizar el salario de los empleados del sector. Las negociaciones beneficiarán a los trabajadores de la industria farmacéutica y de droguerías con una recomposición del 9,05% sobre los montos vigentes desde el mes de abril.
IMPORTANTE: El Gobierno avala la Ley 26.541, traslada un feriado y hay fin de semana largo en septiembre: cómo queda
Cómo quedó la escala del salario en la industria farmacéutica
Para los empleados comprendidos bajo el convenio colectivo de trabajo 42/89, el gremio y las cámaras empresarias oficializaron los nuevos pisos salariales, los cuales comenzaron a regir desde el 1° de agosto de 2026. Los profesionales universitarios encabezan la lista de ingresos:
- Categoría A (Título Universitario): Alcanzarán un ingreso básico de $3.335.917,91.
- Categoría B: Percibirán un salario de $3.157.208,05.
- Con título habilitante: Los operarios de producción, mantenimiento y servicios cobrarán $2.978.496,45.
Los nuevos montos para el personal administrativo y operarios de FATSA
La escala salarial también ajustó en detalle los valores correspondientes a los operarios de planta, trabajadores con oficio y las distintas líneas administrativas de las empresas, marcando el siguiente esquema de ingresos básicos:
- Operarios especializados (planta química): $2.720.157,61.
- Operarios con oficio (oficiales): $2.484.390,46.
- Operarios calificados: $2.247.345,48.
- Operarios semicalificados: $2.034.133,96.
- Peones: $1.745.561,76.
- Administrativos: Los salarios van desde $1.745.561,76 para un principiante hasta los $2.484.390,46 para un auxiliar principal.
- Viajantes y corredores: Los propagandistas cobrarán $2.034.133,96 y los corredores $2.247.345,48.
El impacto en droguerías y los bonos adicionales acordados
Además de los aumentos aplicados a la industria farmacéutica, el gremio negoció una actualización idéntica del 9,05% para las droguerías (CCT 120/75), donde un profesional pasará a cobrar $2.382.621 y un cadete alcanzará los $1.623.475.
Como parte integral de las paritarias, se establecieron sumas no remunerativas y bonificaciones clave para los trabajadores de ambos convenios, que dinamizan el poder adquisitivo del sector:
- Día del Trabajador de la Sanidad: Se abonará una suma de pago único de $101.560 que deberá liquidarse antes del 20 de septiembre.
- Bono vacacional: Fijado en $336.438,37 para el sector farmacéutico y $222.621 para droguerías.
- Sala maternal: Se acordó una suma no remunerativa de $472.223,79 (farmacéuticas) y $379.272 (droguerías).
- Comedor: Se otorgarán $14.916 en aquellos establecimientos que no cuenten con el servicio para su personal.
Las partes empresariales y sindicales volverán a reunirse en noviembre de 2026 y enero de 2027 para revisar la evolución inflacionaria y definir nuevas readecuaciones en los haberes de la actividad.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario