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El Gobierno avaló un salario básico de $3.335.917,91 para profesionales con título universitario

Economía

La paritaria de Sanidad fijó un nuevo salario básico para la industria farmacéutica y droguerías. El gremio de Héctor Daer acordó una importante suba.

El Gobierno avaló un salario básico para profesionales con título universitario de $3.335.917

El Gobierno avaló un salario básico para profesionales con título universitario de $3.335.917,91

La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) cerró un nuevo acuerdo paritario para actualizar el salario de los empleados del sector. Las negociaciones beneficiarán a los trabajadores de la industria farmacéutica y de droguerías con una recomposición del 9,05% sobre los montos vigentes desde el mes de abril.

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Cómo quedó la escala del salario en la industria farmacéutica

Para los empleados comprendidos bajo el convenio colectivo de trabajo 42/89, el gremio y las cámaras empresarias oficializaron los nuevos pisos salariales, los cuales comenzaron a regir desde el 1° de agosto de 2026. Los profesionales universitarios encabezan la lista de ingresos:

  • Categoría A (Título Universitario): Alcanzarán un ingreso básico de $3.335.917,91.
  • Categoría B: Percibirán un salario de $3.157.208,05.
  • Con título habilitante: Los operarios de producción, mantenimiento y servicios cobrarán $2.978.496,45.

Los nuevos montos para el personal administrativo y operarios de FATSA

La escala salarial también ajustó en detalle los valores correspondientes a los operarios de planta, trabajadores con oficio y las distintas líneas administrativas de las empresas, marcando el siguiente esquema de ingresos básicos:

  • Operarios especializados (planta química): $2.720.157,61.
  • Operarios con oficio (oficiales): $2.484.390,46.
  • Operarios calificados: $2.247.345,48.
  • Operarios semicalificados: $2.034.133,96.
  • Peones: $1.745.561,76.
  • Administrativos: Los salarios van desde $1.745.561,76 para un principiante hasta los $2.484.390,46 para un auxiliar principal.
  • Viajantes y corredores: Los propagandistas cobrarán $2.034.133,96 y los corredores $2.247.345,48.

El impacto en droguerías y los bonos adicionales acordados

Además de los aumentos aplicados a la industria farmacéutica, el gremio negoció una actualización idéntica del 9,05% para las droguerías (CCT 120/75), donde un profesional pasará a cobrar $2.382.621 y un cadete alcanzará los $1.623.475.

Como parte integral de las paritarias, se establecieron sumas no remunerativas y bonificaciones clave para los trabajadores de ambos convenios, que dinamizan el poder adquisitivo del sector:

  • Día del Trabajador de la Sanidad: Se abonará una suma de pago único de $101.560 que deberá liquidarse antes del 20 de septiembre.
  • Bono vacacional: Fijado en $336.438,37 para el sector farmacéutico y $222.621 para droguerías.
  • Sala maternal: Se acordó una suma no remunerativa de $472.223,79 (farmacéuticas) y $379.272 (droguerías).
  • Comedor: Se otorgarán $14.916 en aquellos establecimientos que no cuenten con el servicio para su personal.

Las partes empresariales y sindicales volverán a reunirse en noviembre de 2026 y enero de 2027 para revisar la evolución inflacionaria y definir nuevas readecuaciones en los haberes de la actividad.

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