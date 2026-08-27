Las Leonas vencieron a Australia y jugarán la final del Mundial ante Países Bajos

El clásico del hockey femenino mundial tendrá lugar este sábado en territorio neerlandés, donde Las Leonas intentarán tomarse revancha y coronar otra actuación histórica en el ámbito internacional. Más allá de lo que suceda, se trata de un equipo que volvió a conectar el deporte con los hinchas y que genera una ilusión muy fuerte en nuestro país.