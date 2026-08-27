Las Leonas vencieron a Australia y jugarán la final del Mundial ante Países Bajos
Con un gol decisivo de Julieta Jankunas, la Selección Argentina femenina de hockey se impuso por 1-0 en Bélgica. Este sábado disputarán el partido por el título.
La Selección Argentina de hockey sobre césped femenino dio un paso gigantesco y volvió a meterse en la definición del torneo más importante de la disciplina. En una semifinal sumamente disputada y jugada bajo una intensa lluvia en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica, Las Leonas derrotaron 1-0 a Australia y se clasificaron para la gran final del Mundial 2026.
Las Leonas vencieron por la mínima a Australia y jugarán la gran final del Mundial 2026 ante Países Bajos
El desarrollo del encuentro demandó una enorme concentración táctica para las dirigidas por Fernando Ferrara. Tras un trámite equilibrado y con llegadas para ambos lados, la apertura del marcador llegó a través del olfato goleador de Julieta Jankunas, quien logró mandar la bocha al fondo de la red para destrabar un cruce estancado y poner al frente a la Albiceleste.
A partir de la ventaja, el equipo argentino sostuvo la diferencia con un sólido trabajo defensivo y grandes intervenciones en el arco por parte de Cristina Cosentino. Pese a las arremetidas finales del seleccionado australiano a través de ejecuciones de córner corto, el plantel nacional defendió el resultado con uñas y dientes hasta el sonido de la chicharra final.
Con este triunfazo, el combinado albiceleste mantiene su marcha invicta en la competencia continental e irá en busca de la máxima gloria frente a Países Bajos, seleccionado que en el primer turno de la jornada superó por 1-0 a Bélgica.
El clásico del hockey femenino mundial tendrá lugar este sábado en territorio neerlandés, donde Las Leonas intentarán tomarse revancha y coronar otra actuación histórica en el ámbito internacional. Más allá de lo que suceda, se trata de un equipo que volvió a conectar el deporte con los hinchas y que genera una ilusión muy fuerte en nuestro país.
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