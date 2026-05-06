Irán aún condiciona su presencia en el Mundial 2026: lanzó una advertencia a la FIFA

Pese a la dureza del mensaje, el dirigente también dejó abierta una puerta al entendimiento. "Estamos convencidos de que la selección nacional debe participar en la Copa del Mundo", expresó, reflejando que, más allá de las tensiones, existe voluntad de ser parte del torneo más importante del fútbol.

Mientras se espera la reunión clave con la FIFA, el panorama continúa abierto. La decisión final dependerá de las garantías que reciba la federación iraní, en un contexto donde el fútbol vuelve a entrelazarse con la política internacional.

mehdi taj

El fixture de Irán en el Mundial 2026 y su historia en la Copa del Mundo

En lo estrictamente deportivo, el combinado asiático ya conoce su camino en el certamen. Según el sorteo, integrará el Grupo G junto a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto, con partidos programados en ciudades de Estados Unidos como Los Ángeles y Seattle.

Irán cuenta con una trayectoria consolidada en Copas del Mundo, con participaciones en Argentina 1978, Francia 1998, Alemania 2006, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Sin embargo, hasta el momento no ha logrado superar la fase de grupos, una barrera que buscará romper si finalmente confirma su presencia en 2026.