Irán aún condiciona su presencia en el Mundial 2026: lanzó una advertencia a la FIFA
La federación del país asiático volvió a sembrar incertidumbre sobre su participación y exigió garantías de seguridad antes de confirmar su asistencia al torneo.
La participación de Selección de Irán en la próxima Copa del Mundo 2026 volvió a quedar en el centro de la escena. A pesar de que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, había dado por hecho su presencia en la cita mundialista, desde la federación iraní surgió una postura más cautelosa que mantiene abierta la incógnita.
El principal foco del conflicto gira en torno a cuestiones políticas y de seguridad vinculadas a la organización del torneo, que tendrá como uno de sus anfitriones a Estados Unidos. En ese contexto, el presidente de la federación iraní, Mehdi Taj, dejó en claro que el deseo de competir sigue vigente, pero estableció condiciones concretas que deberán cumplirse para garantizar la participación del equipo.
"Nuestra participación está supeditada a la obtención de una garantía concreta durante nuestra reunión", aseguró el dirigente, dejando entrever que el encuentro con Infantino será determinante para el futuro inmediato de la selección. La preocupación central radica en la protección de la delegación en medio de tensiones políticas que podrían trasladarse al evento deportivo.
En esa misma línea, Taj fue más allá y planteó exigencias puntuales relacionadas con el trato hacia su país. "Los estadounidenses no tienen derecho a insultar a nuestras fuerzas armadas. En particular a los Guardianes de la Revolución. No deben insultar a nuestros responsables. En caso de que lo hagan, existe la posibilidad de que la selección regrese al país", remarcó con firmeza.
Pese a la dureza del mensaje, el dirigente también dejó abierta una puerta al entendimiento. "Estamos convencidos de que la selección nacional debe participar en la Copa del Mundo", expresó, reflejando que, más allá de las tensiones, existe voluntad de ser parte del torneo más importante del fútbol.
Mientras se espera la reunión clave con la FIFA, el panorama continúa abierto. La decisión final dependerá de las garantías que reciba la federación iraní, en un contexto donde el fútbol vuelve a entrelazarse con la política internacional.
El fixture de Irán en el Mundial 2026 y su historia en la Copa del Mundo
En lo estrictamente deportivo, el combinado asiático ya conoce su camino en el certamen. Según el sorteo, integrará el Grupo G junto a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto, con partidos programados en ciudades de Estados Unidos como Los Ángeles y Seattle.
Irán cuenta con una trayectoria consolidada en Copas del Mundo, con participaciones en Argentina 1978, Francia 1998, Alemania 2006, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Sin embargo, hasta el momento no ha logrado superar la fase de grupos, una barrera que buscará romper si finalmente confirma su presencia en 2026.
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