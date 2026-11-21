Un multitud de hinchas de Boca copó el Obelisco para los festejos por la Copa Sudamericana
Tras el triunfo 2-0 sobre Atlético Mineiro en Barranquilla, miles de hinchas de Boca coparon el Obelisco porteño para festejar la Copa Sudamericana.
Una verdadera marea azul y oro invadió el centro de la Ciudad de Buenos Aires este sábado por la noche luego de que Boca Juniors se consagrara campeón de la Copa Sudamericana 2026 tras vencer 2-0 a Atlético Mineiro en Barranquilla.
Apenas sonó el pitazo final en territorio colombiano, miles de hinchas de Boca coparon el Obelisco porteño y sus alrededores para desatar un festejo histórico.
Con camisetas, banderas, bombos y bengalas, familias enteras y grupos de fanáticos fueron colmando la intersección de las avenidas 9 de Julio y Corrientes, tiñendo de fiesta el emblema de la capital argentina para celebrar el fin de una sequía de 18 años sin títulos internacionales, de acuerdo con las imágenes compartidas por el periodista Jota Posta.
Fiesta de Boca y operativo en el Obelisco tras la final en Barranquilla
Al ritmo de los clásicos cánticos de cancha y con dedicatorias especiales para los héroes de la noche en Colombia —como Santiago Ascacibar, Miguel Merentiel y el entrenador Rodolfo Arruabarrena—, la multitud se mantuvo congregada alrededor del perímetro de contención instalado previamente en la Plaza de la República.
Debido a la masiva concurrencia de simpatizantes en el corazón porteño, se registraron cortes totales y desvíos en el tránsito sobre la avenida 9 de Julio, la avenida Corrientes y Diagonal Norte mientras se desarrollaba el operativo policial preventivo y de ordenamiento vial en la zona.
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