Con camisetas, banderas, bombos y bengalas, familias enteras y grupos de fanáticos fueron colmando la intersección de las avenidas 9 de Julio y Corrientes, tiñendo de fiesta el emblema de la capital argentina para celebrar el fin de una sequía de 18 años sin títulos internacionales, de acuerdo con las imágenes compartidas por el periodista Jota Posta.