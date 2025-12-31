Las postales del desafío en bicicleta que encaró Lionel Scaloni en las sierras de Córdoba
El DT campeón del mundo se tomó unos días en el país y los aprovechó para profundizar su amor por el ciclismo, una actividad que forma parte central de su rutina personal.
Lejos del ruido del fútbol y de las obligaciones propias de la Selección Argentina, Lionel Scaloni eligió cerrar el año con una exigente aventura deportiva en plena naturaleza. Durante su paso por la provincia de Córdoba, el entrenador se subió a la bicicleta y recorrió los caminos serranos de San Clemente, una localidad ubicada a unos 72 kilómetros al sudoeste de la capital provincial, donde el calor del verano no fue un impedimento para concretar una travesía de alto nivel físico.
La salida no tuvo nada de improvisada ni recreativa. Scaloni realizó el recorrido acompañado por Lito Oviedo, referente del ciclismo en la zona y dueño de un comercio especializado en bicicletas y accesorios en Alta Gracia.
Según detallaron ambos en sus redes sociales, el entrenador completó un circuito de 95,4 kilómetros, con un desnivel positivo acumulado de 1.468 metros y una velocidad promedio cercana a los 31 kilómetros por hora. En total, fueron tres horas y cinco minutos de pedaleo intenso, bajo temperaturas elevadas y con un trazado que exigió al máximo la resistencia.
El vínculo entre Scaloni y Oviedo se consolidó con el paso del tiempo, siempre atravesado por la misma pasión. La amistad nació a partir del ciclismo y se fortaleció en cada entrenamiento compartido. Tras finalizar el recorrido por las sierras, el técnico de la Albiceleste pasó por el local de su amigo, donde analizaron la experiencia, intercambiaron sensaciones y hablaron del equipamiento utilizado para afrontar una jornada tan demandante.
La relación del entrenador con la bicicleta viene de larga data y está lejos de ser un simple hobby ocasional. En la biografía escrita por Diego Borinsky y publicada en 2025, Scaloni explica cómo incorporó el ciclismo como complemento de su preparación diaria. En ese libro, el DT cuenta en primera persona: “Hice el circuito del predio de Ezeiza, pero con gente trabajando se complica. Por eso me traje el rodillo y lo hago en el gimnasio: es una bicicleta real y con una aplicación podés subirte el Tour de France, y es como si estuvieras ahí. No tenés el aire de montaña, pero es genial”.
