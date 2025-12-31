Las postales del desafío en bicicleta que encaró Lionel Scaloni en las sierras de Córdoba

El vínculo entre Scaloni y Oviedo se consolidó con el paso del tiempo, siempre atravesado por la misma pasión. La amistad nació a partir del ciclismo y se fortaleció en cada entrenamiento compartido. Tras finalizar el recorrido por las sierras, el técnico de la Albiceleste pasó por el local de su amigo, donde analizaron la experiencia, intercambiaron sensaciones y hablaron del equipamiento utilizado para afrontar una jornada tan demandante.

La relación del entrenador con la bicicleta viene de larga data y está lejos de ser un simple hobby ocasional. En la biografía escrita por Diego Borinsky y publicada en 2025, Scaloni explica cómo incorporó el ciclismo como complemento de su preparación diaria. En ese libro, el DT cuenta en primera persona: “Hice el circuito del predio de Ezeiza, pero con gente trabajando se complica. Por eso me traje el rodillo y lo hago en el gimnasio: es una bicicleta real y con una aplicación podés subirte el Tour de France, y es como si estuvieras ahí. No tenés el aire de montaña, pero es genial”.

Lionel Scaloni y el ciclismo, su otro hobbie

