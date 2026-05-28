A qué hora anuncia Lionel Scaloni la lista de 26 jugadores para el Mundial 2026

La defensa: La primera incógnita pasa por saber si el entrenador optará por llevar un quinto marcador central. De repetir la lógica utilizada en Qatar 2022, el elegido para ocupar ese lugar sería Marcos Senesi.

El lateral derecho: Es el sector más complejo debido al reciente desgarro sufrido por Gonzalo Montiel en River Plate, lo que lo deja con un pie afuera de la cita máxima. En caso de confirmarse la baja de "Cachete", los nombres que se perfilan para reemplazarlo son Nicolás Capaldo, Agustín Giay o Kevin Mac Allister.

El dilema de la ofensiva: De mitad de cancha hacia adelante, la gran duda es si se priorizará un volante más o un delantero. Si la balanza se inclina por los mediocampistas, hay cuatro nombres que pelean palmo a palmo por uno o dos cupos: Giovani Lo Celso, Máximo Perrone, Valentín "Colo" Barco y Franco Mastantuono.