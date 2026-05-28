A qué hora anuncia Lionel Scaloni la lista de 26 jugadores para el Mundial 2026
El entrenador campeón del mundo hará oficial la nómina definitiva de 26 jugadores para defender el título conseguido en Qatar: todos los detalles.
El misterio y la cuenta regresiva están llegando a su fin. A pocas horas de que se devele el misterio, el director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, ya definió el momento exacto en el que hará oficial la nómina definitiva de 26 jugadores elegidos para defender el título en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.
Según trascendió en las últimas horas, el anuncio oficial se realizará este viernes 29 de mayo después de las 12 horas. La decisión del cuerpo técnico de estirar los plazos hasta el último momento responde a una estrategia clara: evaluar a varios futbolistas que arrastran complicaciones físicas y aguardar a que terminen los compromisos de aquellos que todavía tienen partidos en disputa.
El caso más emblemático es el de Leandro Paredes. El mediocampista central de Boca Juniors jugará un choque determinante ante Universidad Católica de Chile en La Bombonera por la Copa Libertadores, donde será titular y capitán en un partido donde el Xeneize está obligado a ganar para avanzar a los octavos de final.
Las principales dudas de Lionel Scaloni para el Mundial 2026
Con los tres arqueros prácticamente confirmados, el búnker argentino mantiene algunos interrogantes clave en la conformación del plantel:
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La defensa: La primera incógnita pasa por saber si el entrenador optará por llevar un quinto marcador central. De repetir la lógica utilizada en Qatar 2022, el elegido para ocupar ese lugar sería Marcos Senesi.
El lateral derecho: Es el sector más complejo debido al reciente desgarro sufrido por Gonzalo Montiel en River Plate, lo que lo deja con un pie afuera de la cita máxima. En caso de confirmarse la baja de "Cachete", los nombres que se perfilan para reemplazarlo son Nicolás Capaldo, Agustín Giay o Kevin Mac Allister.
El dilema de la ofensiva: De mitad de cancha hacia adelante, la gran duda es si se priorizará un volante más o un delantero. Si la balanza se inclina por los mediocampistas, hay cuatro nombres que pelean palmo a palmo por uno o dos cupos: Giovani Lo Celso, Máximo Perrone, Valentín "Colo" Barco y Franco Mastantuono.
El tercer nueve: En caso de que Scaloni prefiera sumar un centrodelantero extra, José Manuel "Flaco" López es quien cuenta con todos los boletos para ganarse un lugar. Tampoco se descarta un escenario donde viajen tanto los dos volantes como el delantero, una variante que obligaría la salida de la lista del defensor Marcos Senesi.
Los amistosos de la Selección Argentina previos al Mundial 2026
- Argentina vs. Honduras - Sábado 6 de junio a las 21 horas de Argentina.
- Argentina vs. Islandia - Martes 9 de junio, en horario a definir.
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