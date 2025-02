Lautaro Martínez, en la mira: podría ser sancionado en Italia y se perdería partidos

En medio de la controversia, Lautaro negó las acusaciones y se mostró molesto por la situación: "Lo sucedido me ha afectado profundamente. Estaba molesto, pero no blasfemé. Intento inculcar respeto a mis hijos. No acepto tales cosas y continuaré en mi camino", afirmó en declaraciones a la prensa.

El Inter, por su parte, sigue de cerca el proceso, ya que la posible suspensión de su capitán llegaría en un momento clave de la temporada. Con 56 puntos, el equipo dirigido por Simone Inzaghi lidera la Serie A con solo un punto de ventaja sobre Napoli, su principal perseguidor.

Además, el próximo sábado ambos equipos se enfrentarán en un duelo directo que podría definir la recta final del campeonato.

Más allá del castigo disciplinario, la situación afecta el rendimiento del Toro: luego de un inicio de temporada irregular, el delantero había levantado su nivel en los últimos meses, alcanzando 16 goles y seis asistencias en 35 partidos. Su aporte fue clave en la reciente victoria ante Genoa y en el buen momento que atraviesa el equipo en la liga.

El caso de Lautaro no es el primero de este tipo en Italia. En los últimos años, otros futbolistas como Gianluigi Buffon y Manuel Lazzari fueron sancionados por expresiones similares. La Serie A tiene una normativa estricta sobre blasfemia en el campo de juego, lo que hace que este tipo de situaciones se sigan con lupa.

Mientras tanto, el Neroazzurro espera el veredicto final. Si Lautaro es castigado, el entrenador deberá buscar alternativas para reemplazar a su referente ofensivo en un tramo decisivo de la temporada.