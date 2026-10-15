Lautaro Martínez sufrió una lesión: se perdería la fecha FIFA con la Selección Argentina
Inter confirmó que el delantero padece una distensión en los flexores del muslo izquierdo. El tiempo estimado de recuperación va de cuatro a seis semanas.
Lautaro Martínez recibió una noticia preocupante después de su última presentación con Inter. Los estudios médicos realizados este jueves confirmaron que el delantero sufrió una lesión muscular que lo obligaría a permanecer varias semanas fuera de las canchas y pone en duda su participación en la próxima fecha FIFA con la Selección Argentina.
El capitán del conjunto italiano venía de convertir dos goles en la derrota por 4-3 frente a Brujas, por la Champions League. Sin embargo, terminó el encuentro con molestias físicas que encendieron las alarmas y llevaron al cuerpo médico a realizarle estudios.
¿Qué lesión tiene Lautaro Martínez y cuánto tiempo estará afuera?
A través de los chequeos realizados en el Instituto Humanitas de Rozzano, se determinó que el atacante padece una “distensión muscular en los flexores del muslo izquierdo”. Aunque Inter no precisó oficialmente cuánto tiempo demandará su recuperación, las estimaciones iniciales indican que podría necesitar entre cuatro y seis semanas para volver a competir.
De confirmarse esos plazos, el delantero se perdería varios compromisos de su equipo en la Serie A y la Champions League. Entre los partidos que podrían quedar fuera de su alcance aparecen los cruces ante Bologna, Shakhtar Donetsk, Fiorentina, Venezia, Milan, Feyenoord y Como.
¿Lautaro se pierde la próxima fecha FIFA con la Selección Argentina?
La lesión también representa un problema para Lionel Scaloni, ya que la próxima ventana internacional está prevista entre el 9 y el 17 de noviembre. La AFA trabaja en la organización de amistosos ante Uruguay, con La Bombonera como posible escenario, y Costa Rica.
Si la recuperación del delantero se extiende durante el período estimado, el cuerpo técnico podría quedarse sin una de sus principales referencias ofensivas. El Toro había cerrado la última triple jornada internacional con una actuación destacada. Frente a Burkina Faso, convirtió después de fallar un penal y aprovechar el rebote para encaminar la goleada por 7-0 en el Monumental. Además, aportó dos asistencias.
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