Lautaro Martínez sufrió una lesión: se perdería la fecha FIFA con la Selección Argentina

Si la recuperación del delantero se extiende durante el período estimado, el cuerpo técnico podría quedarse sin una de sus principales referencias ofensivas. El Toro había cerrado la última triple jornada internacional con una actuación destacada. Frente a Burkina Faso, convirtió después de fallar un penal y aprovechar el rebote para encaminar la goleada por 7-0 en el Monumental. Además, aportó dos asistencias.