Lautaro Morales y el drama que vivió durante los terremotos en Venezuela: "Estamos en shock"

Según explicó, su vivienda estaba ubicada a pocos minutos de algunos de los sectores donde se produjeron importantes derrumbes. “Estábamos a 15 minutos de la zona de Caracas donde cayeron dos o tres”, señaló. Después del terremoto, el miedo fue tan grande que decidió no regresar a su departamento y buscó refugio en la casa de un compañero de equipo. “No quería volver a mi departamento. Dormí en casa de mis amigos”, contó. Quien le abrió las puertas fue el futbolista argentino Francisco Solé, también integrante del plantel de Universidad Central.

Con el correr de las horas, el arquero tomó la decisión de abandonar Venezuela. La situación terminó de definirse cuando percibió el impacto emocional que la tragedia había provocado en sus hijos. “Tomé conciencia cuando mi hijo mayor me dijo que quería irse que le dolía el pecho y el corazón. Hablé con el DT y me vine. Le dije que quería proteger a mi familia y me vine a Argentina”, explicó.

lautaro morales

Sin embargo, salir del país no fue sencillo. Morales describió un aeropuerto completamente colapsado por la cantidad de personas que buscaban escapar de la emergencia, mientras otros arribaban para colaborar con las tareas humanitarias. “Fue una locura, era un caos el aeropuerto. Veíamos cómo llegaba la gente para ayudar a Venezuela y gente desesperada para salir. Estuve buscando todo un día pasajes y por suerte pude conseguir y salimos el sábado a la noche”, recordó.

Aunque ya se encuentra nuevamente en Argentina, el futuro deportivo del arquero todavía es incierto. Su préstamo con Universidad Central continúa vigente por cinco meses más y todavía no definió cómo resolverá esa situación. En ese sentido, reconoció que la postura de su familia es determinante. “Si tengo que volver, vuelvo solo. No volvería con mi familia. Pero estamos viendo, porque mi familia está en shock y me pide que no vuelva. Pero es trabajo y a mí me faltan 5 meses en Venezuela. No sabemos cuándo vamos a volver y le dije al técnico que me tenga al tanto”, concluyó el futbolista.