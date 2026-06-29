Lautaro Morales y el drama que vivió durante los terremotos en Venezuela: "Estamos en shock"
El arquero argentino de Universidad Central contó cómo atravesó el devastador sismo que golpeó a Caracas junto a su esposa y sus hijos.
Cinco días después de los terremotos que dejaron un escenario devastador en Venezuela, continúan apareciendo testimonios de personas que atravesaron la tragedia en primera persona. Uno de ellos fue el del arquero argentino Lautaro Morales, futbolista de Universidad Central, quien logró abandonar el país junto a su familia y relató el dramático momento que vivió cuando los movimientos sísmicos sorprendieron a Caracas.
El exjugador de Lanús, con pasos también por Newell's y Talleres, describió el miedo que sintió durante aquellos segundos y reconoció que la experiencia marcó profundamente a todos sus seres queridos. Explicó que el terremoto lo encontró descansando en su departamento junto a su familia. Lo que comenzó como una tarde habitual cambió por completo en cuestión de segundos, cuando el movimiento de la tierra sacudió con violencia la vivienda.
“Yo vivo en Caracas. Me agarró justo ahí con la familia. Estaba durmiendo la siesta con el nene más chiquito. Me había levantado hacía 10 minutos. Mi señora estaba en el comedor con mi otro nene”, recordó al describir cómo comenzó una de las experiencias más difíciles de su vida.
El arquero contó que su primera reacción fue intentar proteger a sus hijos mientras el edificio se movía de un lado a otro. “Sentí que me empezó a temblar toda la cama. Lo que hice fue agarrar a mi nene, mi señora también entró a la pieza con el más grande y nos tapamos para cubrirlos. Dije: ‘Que sea lo que Dios quiera’”, relató durante una entrevista con Radio La Red. Para Morales, aquellos instantes parecieron eternos, especialmente porque se encontraba muy cerca de una de las zonas más afectadas por el fenómeno.
Según explicó, su vivienda estaba ubicada a pocos minutos de algunos de los sectores donde se produjeron importantes derrumbes. “Estábamos a 15 minutos de la zona de Caracas donde cayeron dos o tres”, señaló. Después del terremoto, el miedo fue tan grande que decidió no regresar a su departamento y buscó refugio en la casa de un compañero de equipo. “No quería volver a mi departamento. Dormí en casa de mis amigos”, contó. Quien le abrió las puertas fue el futbolista argentino Francisco Solé, también integrante del plantel de Universidad Central.
Con el correr de las horas, el arquero tomó la decisión de abandonar Venezuela. La situación terminó de definirse cuando percibió el impacto emocional que la tragedia había provocado en sus hijos. “Tomé conciencia cuando mi hijo mayor me dijo que quería irse que le dolía el pecho y el corazón. Hablé con el DT y me vine. Le dije que quería proteger a mi familia y me vine a Argentina”, explicó.
Sin embargo, salir del país no fue sencillo. Morales describió un aeropuerto completamente colapsado por la cantidad de personas que buscaban escapar de la emergencia, mientras otros arribaban para colaborar con las tareas humanitarias. “Fue una locura, era un caos el aeropuerto. Veíamos cómo llegaba la gente para ayudar a Venezuela y gente desesperada para salir. Estuve buscando todo un día pasajes y por suerte pude conseguir y salimos el sábado a la noche”, recordó.
Aunque ya se encuentra nuevamente en Argentina, el futuro deportivo del arquero todavía es incierto. Su préstamo con Universidad Central continúa vigente por cinco meses más y todavía no definió cómo resolverá esa situación. En ese sentido, reconoció que la postura de su familia es determinante. “Si tengo que volver, vuelvo solo. No volvería con mi familia. Pero estamos viendo, porque mi familia está en shock y me pide que no vuelva. Pero es trabajo y a mí me faltan 5 meses en Venezuela. No sabemos cuándo vamos a volver y le dije al técnico que me tenga al tanto”, concluyó el futbolista.
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