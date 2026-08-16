Lanús vs. Independiente por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Del otro lado estará un Independiente que suma seis puntos y se encuentra entre los principales protagonistas del grupo. El "Rojo" comenzó el Clausura con triunfos ante Estudiantes y Newell's, aunque luego cayó por la mínima ante Vélez y Platense. Además, llega golpeado tras perder 4-0 ante Atlético Tucumán por la Copa Argentina.