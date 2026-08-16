Lanús vs. Independiente por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Rojo", golpeado por la goleada ante Atlético Tucumán y la salida de Gustavo Quinteros, buscará recuperarse ante Lanús en La Fortaleza. Los detalles en la nota.
Lanús e Independiente juegan este lunes, desde las 17, en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El encuentro será televisado por TNT Sports.
El partido tendrá como árbitro principal a Sebastián Martínez, quien estará acompañado por Juan Mamani y Pablo Gualtieri como asistentes, mientras que Damián Rubino será el cuarto árbitro. En el VAR estará Sebastián Zunino.
El "Granate" llega envalentonado después de conseguir su primera victoria del campeonato al golear 3-0 a Talleres en el estadio Mario Alberto Kempes y alcanzó los seis puntos. Ahora, buscará aprovechar la localía para prolongar el envión y acercarse a los primeros puestos de la Zona A.
Del otro lado estará un Independiente que suma seis puntos y se encuentra entre los principales protagonistas del grupo. El "Rojo" comenzó el Clausura con triunfos ante Estudiantes y Newell's, aunque luego cayó por la mínima ante Vélez y Platense. Además, llega golpeado tras perder 4-0 ante Atlético Tucumán por la Copa Argentina.
Tras la dura derrota en Rosario, la dirigencia decidió finalizar el ciclo de Gustavo Quinteros luego de 11 meses al frente del equipo. De cara al encuentro con Lanús, el equipo será dirigido de manera interina por Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio, entrenadores de la Reserva.
Formaciones de Lanús vs. Independiente por el Torneo Clausura - Zona A
- Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino y Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.
- Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Juan Fedorco, Kevin Lomónaco, Facundo Zabala; Iván Marcone, Lautaro Millán; Maximiliano Gutiérrez, Santiago Montiel, Maximiliano Meza; Gabriel Ávalos. DT: Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio.
Horario y televisación
- Hora: 17.00.
- Estadio: Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez.
- Árbitro: Sebastián Martínez.
- VAR: Sebastián Zunino.
- TV: TNT Sports.
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