"Todo en la boca": la bizarra anécdota íntima que reveló Evangelina Anderson en PH: Podemos Hablar
Durante su paso por el ciclo de entrevistas, la modelo sorprendió a todos los presentes al relatar una extraña situación vivida en la intimidad.
Las charlas íntimas en los programas de televisión suelen dejar perlitas desopilantes, pero lo que reveló en las últimas horas Evangelina Anderson logró dejar mudo a más de uno en el estudio. Invitada al clásico piso de PH: Podemos Hablar, se animó a compartir una anécdota tan insólita como bizarra sobre su vida privada que rápidamente se volvió viral.
Todo comenzó cuando la charla derivó hacia terrenos descontracturados y de confesiones inesperadas. Fue allí cuando Anderson recordó un episodio con un hombre que la dejó completamente descolocada en plena intimidad, debido a una reacción tan repentina como insólita.
La anécdota íntima que reveló Evangelina Anderson en PH: Podemos Hablar
Entre risas y algo de incredulidad por parte del resto de los invitados, la bailarina detalló el preciso instante en el que su acompañante decidió innovar sin consultarle demasiado. "Abrió la boca como un Pac-Man y se fagocitó mi pie. Se lo metió todo en la boca", graficó con total soltura.
Ante la sorpresa generalizada y el impacto que generó la revelación, el actor y streamer Santi Talledo —también presente en el programa— intervino rápidamente para repreguntar y asegurarse de que lo que estaba escuchando fuera literal, pidiéndole que confirmara si efectivamente había ingresado la extremidad completa.
Con una sonrisa y tratando de dimensionar la escena retroactivamente, Evangelina ratificó los hechos y aportó el remate perfecto sobre la desproporción de la secuencia: "O él tiene la boca muy grande o yo el pie muy chiquito". Y
para bajarle el tono al bizarro momento, cerró con absoluta naturalidad: "Me sorprendió, la verdad. Fue ahí, no mucho más. Y después seguimos".
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