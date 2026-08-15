"Todo en la boca": la bizarra anécdota íntima que reveló Evangelina Anderson en PH: Podemos Hablar

La anécdota íntima que reveló Evangelina Anderson en PH: Podemos Hablar

Entre risas y algo de incredulidad por parte del resto de los invitados, la bailarina detalló el preciso instante en el que su acompañante decidió innovar sin consultarle demasiado. "Abrió la boca como un Pac-Man y se fagocitó mi pie. Se lo metió todo en la boca", graficó con total soltura.