Quién es el personaje de la serie de Moria Casán que aparece envuelto en consumo de drogas
La biopic de la One ya se encuentra disponible en plataformas y ya dio mucho de qué hablar por un personaje que consume drogas. Conocé todos los detalles.
El reciente lanzamiento de la serie centrada en la trayectoria de Moria Casán desató controversias a partir de los contenidos exhibidos en sus episodios. Si bien, la vida de la One nunca estuvo alejada de polémicas, ahora el escándalo involucra a un nuevo personaje.
Durante un anticipo difundido en el programa "DDM", se revelaron detalles sobre el tratamiento de la figura de Luis Vadalá, quien fuera pareja de la artista durante la década del 90 y los primeros años de los 2000, generando debate por la crudeza de ciertas secuencias.
El punto de mayor tensión radica en una escena donde se expone al personaje consumiendo sustancias ilícitas. Se trata de un aspecto delicado dentro de la trama que no se había retratado con esa explicitud en ficciones locales previo a este estreno, abriendo discusiones en el ámbito del espectáculo.
La orientación del guion respondió directamente a la postura de la propia artista durante las etapas previas de producción. A la hora de brindar los testimonios que estructuraron la historia, la conductora rechazó cualquier intento de matizar o suavizar los pasajes conflictivos de su pasado, manifestando de forma categórica la premisa que guio la reconstrucción de los hechos.
"No voy a edulcorar nada", habría expresado la protagonista al momento de ser consultada por los guionistas sobre los episodios de su vida personal.
A pesar de que Vadalá había admitido de manera pública sus problemas de adicción a lo largo de su vida mediática e incluso haciendo mención a la diva, el abordaje explícito de la problemática en pantalla derivó en cuestionamientos éticos y jurídicos. El panel periodístico de "DDM" remarcó las complejidades legales que implica representar este tipo de situaciones sobre personas fallecidas, planteando interrogantes sobre el consentimiento de los familiares y los límites del género biográfico.
La impensada reacción de Moria Casán a la propuesta de casamiento de Pato Galmarini: "Me extraña..."
En los últimos días, Moria Casán volvió a quedar en el centro de la escena luego de que su pareja, Pato Galmarini, contara públicamente que sueña con casarse con ella en La Bombonera. El avivamiento reciente de la propuesta tomó por sorpresa a la conductora, que no dudó en dejar en claro qué piensa sobre la idea.
El deseo del político surgió durante la presentación de la serie de Netflix Moria, donde relató una conversación que mantuvo con Juan Román Riquelme y aseguró que le pidió la posibilidad de utilizar el estadio de Boca Juniors para celebrar allí su boda con La One.
Al ser consultada por esta intención, la conductora de La mañana con Moria se mostró divertida y recordó que Galmarini tiene esta fantasía desde que comenzaron su relación. "Es una cosa de locos que, desde que nos conocimos, se quiere casar en la cancha de Boca".
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