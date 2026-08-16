Quién es el personaje de la serie de Moria Casán que aparece envuelto en consumo de drogas

A pesar de que Vadalá había admitido de manera pública sus problemas de adicción a lo largo de su vida mediática e incluso haciendo mención a la diva, el abordaje explícito de la problemática en pantalla derivó en cuestionamientos éticos y jurídicos. El panel periodístico de "DDM" remarcó las complejidades legales que implica representar este tipo de situaciones sobre personas fallecidas, planteando interrogantes sobre el consentimiento de los familiares y los límites del género biográfico.

La impensada reacción de Moria Casán a la propuesta de casamiento de Pato Galmarini: "Me extraña..."

En los últimos días, Moria Casán volvió a quedar en el centro de la escena luego de que su pareja, Pato Galmarini, contara públicamente que sueña con casarse con ella en La Bombonera. El avivamiento reciente de la propuesta tomó por sorpresa a la conductora, que no dudó en dejar en claro qué piensa sobre la idea.

El deseo del político surgió durante la presentación de la serie de Netflix Moria, donde relató una conversación que mantuvo con Juan Román Riquelme y aseguró que le pidió la posibilidad de utilizar el estadio de Boca Juniors para celebrar allí su boda con La One.

Al ser consultada por esta intención, la conductora de La mañana con Moria se mostró divertida y recordó que Galmarini tiene esta fantasía desde que comenzaron su relación. "Es una cosa de locos que, desde que nos conocimos, se quiere casar en la cancha de Boca".