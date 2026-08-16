Vélez vs. Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

El "Fortín" llega como uno de los principales protagonistas del campeonato y se mantiene invicto, con 10 puntos. El equipo de Guillermo Barros Schelotto comenzó el torneo con triunfos ante Instituto, Newell's e Independiente, mientras que en su última presentación igualó 1-1 frente a Boca. Ahora, buscará volver a sumar de a tres ante su gente para mantenerse en lo más alto de su zona.