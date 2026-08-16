Vélez vs. Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Fortín", líder de la Zona A con 10 unidades, busca volver a la victoria tras el empate ante Boca en el Palacio Ducó. Los detalles en la nota.
Vélez y Defensa y Justicia juegan este lunes, desde las 19.15, en el José Amalfitani, por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El encuentro será televisado por TNT Sports.
El partido tendrá como árbitro principal a Nicolás Ramírez, quien estará acompañado por Pablo González y Federico Lapalma como asistentes, mientras que Manuel Girett será el cuarto árbitro. En tanto, en el VAR estará Nicolás Lamolina.
El "Fortín" llega como uno de los principales protagonistas del campeonato y se mantiene invicto, con 10 puntos. El equipo de Guillermo Barros Schelotto comenzó el torneo con triunfos ante Instituto, Newell's e Independiente, mientras que en su última presentación igualó 1-1 frente a Boca. Ahora, buscará volver a sumar de a tres ante su gente para mantenerse en lo más alto de su zona.
Con siete unidades, el "Halcón" de Varela debutó con un empate 1-1 ante Aldosivi, luego venció 2-0 a Central Córdoba, perdió 3-0 frente a Estudiantes de La Plata y se recuperó en la última fecha con un triunfo 2-1 sobre Newell's. De esta manera, el equipo de Julio Vaccari intentará dar el golpe en Liniers y acercarse a los primeros puestos.
Formaciones de Vélez vs. Defensa y Justicia por el Torneo Clausura - Zona A
- Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Lisandro Magallán, Thiago Silvero, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Tobías Andrada; Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.
- Defensa y Justicia: Lautaro Amade; Lucas Souto, Damián Fernández, David Martínez, Máximo Rodríguez; César Pérez, Julián López, Agustín Hausch; David Barbona, Juan Gutiérrez y Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.
Horario y televisación
- Hora: 19.15.
- Estadio: José Amalfitani.
- Árbitro: Nicolás Ramírez.
- VAR: Nicolás Lamolina.
- TV: TNT Sports.
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