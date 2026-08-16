Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el domingo 16 de agosto
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un panorama marcado por la humedad, el cielo cubierto y la presencia recurrentes de precipitaciones.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transita un tramo de marcada inestabilidad climática que se extenderá durante gran parte de la semana. De acuerdo con los informes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el paso de distintos frentes dejará jornadas grises, descenso térmico progresivo y probabilidad de lluvias intermitentes.
De esta manera, el domingo del Día del Niño se presenta como una jornada húmeda e inestable. Se esperan lloviznas en la madrugada, neblinas matinales, chaparrones hacia la tarde y cielo mayormente nublado por la noche. Las marcas térmicas se ubicarán entre los 12 °C de mínima y los 17 °C de máxima.
Clima: el pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
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Lunes (Feriado): El cielo se mantendrá mayormente nublado durante la madrugada y la mañana, pasando a nublado por la tarde, con la llegada de probabilidad de lluvias aisladas hacia la noche. El descenso de temperatura será más perceptible, oscilando entre los 10 °C y los 14 °C.
Martes: El día más desapacible de la secuencia. Habrá lluvias aisladas en la madrugada y la mañana, profundizándose en forma de lluvias continuas durante la tarde y la noche. El termómetro se moverá entre los 8 °C de mínima y apenas 11 °C de máxima.
Miércoles: La inestabilidad continuará latente con presencia de lluvias aisladas durante toda la jornada, registrando una franja térmica que irá de los 9 °C a los 13 °C.
Jueves: Comenzará a aflojar la nubosidad de manera paulatina. Se espera un comienzo de día nublado en la madrugada y la mañana, mejorando hacia la tarde y noche con cielo parcialmente nublado. Las temperaturas se ubicarán entre los 8 °C y los 15 °C.
Viernes: El cierre de la semana laboral mostrará condiciones más estables, con cielo parcialmente nublado y registros térmicos que rondarán entre los 7 °C de mínima y los 14 °C de máxima.
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