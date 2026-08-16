Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el domingo 16 de agosto

Lunes (Feriado): El cielo se mantendrá mayormente nublado durante la madrugada y la mañana, pasando a nublado por la tarde, con la llegada de probabilidad de lluvias aisladas hacia la noche. El descenso de temperatura será más perceptible, oscilando entre los 10 °C y los 14 °C.

Martes: El día más desapacible de la secuencia. Habrá lluvias aisladas en la madrugada y la mañana, profundizándose en forma de lluvias continuas durante la tarde y la noche. El termómetro se moverá entre los 8 °C de mínima y apenas 11 °C de máxima.

Miércoles: La inestabilidad continuará latente con presencia de lluvias aisladas durante toda la jornada, registrando una franja térmica que irá de los 9 °C a los 13 °C.

Jueves: Comenzará a aflojar la nubosidad de manera paulatina. Se espera un comienzo de día nublado en la madrugada y la mañana, mejorando hacia la tarde y noche con cielo parcialmente nublado. Las temperaturas se ubicarán entre los 8 °C y los 15 °C.