Le robaron a la esposa de Leandro Paredes en un shopping de Canning

Aunque en este caso no hubo contacto directo ni violencia contra Camila Galante, el episodio generó indignación y preocupación, tanto por la impunidad con la que se llevó a cabo como por el lugar elegido para cometer el delito. Mientras tanto, el hecho se suma a una larga lista de robos bajo esta modalidad, que continúan repitiéndose incluso en espacios que deberían ofrecer mayores garantías de seguridad para los usuarios.

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