Le robaron a la esposa de Leandro Paredes en un shopping de Canning
Camila Galante denunció que delincuentes le robaron la rueda de auxilio de su camioneta mientras estaba estacionada en un centro comercial.
Un nuevo hecho de inseguridad tuvo como protagonista a Camila Galante, pareja del futbolista de Boca Leandro Paredes, quien denunció haber sido víctima de un robo en un shopping de la zona de Canning. El episodio ocurrió en el estacionamiento del centro comercial, donde Galante había dejado su camioneta mientras realizaba compras.
Al regresar, se encontró con una escena inesperada: el vehículo había sido dañado y delincuentes habían actuado con precisión para concretar el robo. Según relató, los ladrones cortaron parte del paragolpes para extraer la rueda de auxilio, una modalidad delictiva que viene creciendo en distintos puntos del conurbano y que suele apuntar a camionetas o vehículos con fácil acceso a ese tipo de piezas.
La propia Galante decidió hacer público el hecho a través de sus redes sociales, donde compartió su experiencia y lanzó una advertencia a sus seguidores. “Me cortaron la camioneta y me robaron la rueda de auxilio. Tengan cuidado”, escribió, visiblemente molesta por la situación.
El dato que más preocupación genera es el contexto en el que ocurrió el robo: un estacionamiento de shopping, un espacio que en teoría cuenta con vigilancia, cámaras de seguridad y circulación constante de personas. Sin embargo, esto no impidió que los delincuentes actuaran con tranquilidad y sin ser detectados en el momento.
Este tipo de episodios vuelve a poner en agenda la problemática de la seguridad en centros comerciales, especialmente en zonas de alto tránsito. En los últimos meses, se registraron múltiples casos similares en los que los delincuentes aprovechan descuidos o falencias en los controles para llevar adelante robos rápidos y específicos, como el de ruedas de auxilio.
Aunque en este caso no hubo contacto directo ni violencia contra Camila Galante, el episodio generó indignación y preocupación, tanto por la impunidad con la que se llevó a cabo como por el lugar elegido para cometer el delito. Mientras tanto, el hecho se suma a una larga lista de robos bajo esta modalidad, que continúan repitiéndose incluso en espacios que deberían ofrecer mayores garantías de seguridad para los usuarios.
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