El desolador mensaje de Leandro Paredes para Lionel Messi: "Creía que estaba preparado..."

Finalmente, cerró con emotivas palabras: "¡¡Te amo enano!! Que seas siempre muy feliz. ¡¡¡Nuestro país te va a estar siempre agradecido por todo lo que nos hiciste vivir!!!".

Enzo Fernández también despidió a Lionel Messi: "Qué suerte tuve, Leo"

El mediocampista del Chelsea abrió su corazón y reveló una anécdota íntima sobre cómo soñaba compartir cancha con el Diez durante su infancia. "Yo era un pibe y hacía cuentas con tu edad y la mía para ver si algún día llegaba a jugar con vos", confesó el volante, recordando la primera vez que el astro había amagado con renunciar al equipo nacional y la alegría que le generó su regreso.

A lo largo del profundo texto, el exjugador de River Plate valoró especialmente la inmensa calidad humana del capitán. Remarcó que, al llegar al predio de Ezeiza con la ilusión de conocer a su máximo referente, se encontró con una persona que desde el primer instante lo hizo sentir como "uno más". En ese sentido, destacó que siempre le brindó "una palabra, un consejo o un abrazo" y supo darle tranquilidad en los momentos más difíciles.

Enzo Fernández despidió a Lionel Messi de la Selección Argentina: "Qué suerte tuve, Leo"

Para finalizar, no ocultó su angustia por el cierre de esta etapa dorada y lo difícil que será asimilar su ausencia en el futuro. "Hoy me cuesta imaginar la próxima concentración sin vos. Salir a la cancha y no verte adelante, con la 10", expresó con mucho dolor, cerrando su homenaje con un sentido agradecimiento: "Qué suerte tuve, Leo. Te vamos a extrañar mucho, capitán".