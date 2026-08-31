El desolador mensaje de Leandro Paredes para Lionel Messi: "Creía que estaba preparado..."
El mediocampista de la Selección Argentina no dudó en despedir a Messi, tras su anuncio de que sus días en la Scaloneta han finalizado.
La noticia de que Lionel Messi decidió poner fin a su presencia en la Selección Argentina hizo que todo el país comenzara con tristeza esta nueva semana: el lunes, definitivamente, tiene otro sabor con esta novedad que impacta de lleno en los corazones de los fanáticos del más grande.
A partir de la carta del máximo referente de la Scaloneta, fueron varios los futbolistas que han compartido cancha con él y lanzaron sentidos mensajes en redes sociales, para acompañar este cierre de ciclo. Uno de ellos fue Leandro Paredes, gran compañero y amigo de la Pulga.
"Creía que ya estaba preparado para esta noticia, pero claramente no era así", comenzó el mediocampista de Boca con el corazón en la mano.
A través de Instagram, mostró su eterna gratitud al capitán del Seleccionado: "GRACIAS, por todo lo que hiciste por mí como argentino, como hincha de la selección, como compañero y como amigo. Las palabras sobran cuando trata de vos, de tu legado y de tu grandeza como jugador, pero sobre todo como persona".
Y añadió: "Soy un afortunado de haber jugado con vos en este proceso tan lindo de nuestra selección, de tu selección".
Finalmente, cerró con emotivas palabras: "¡¡Te amo enano!! Que seas siempre muy feliz. ¡¡¡Nuestro país te va a estar siempre agradecido por todo lo que nos hiciste vivir!!!".
Enzo Fernández también despidió a Lionel Messi: "Qué suerte tuve, Leo"
El mediocampista del Chelsea abrió su corazón y reveló una anécdota íntima sobre cómo soñaba compartir cancha con el Diez durante su infancia. "Yo era un pibe y hacía cuentas con tu edad y la mía para ver si algún día llegaba a jugar con vos", confesó el volante, recordando la primera vez que el astro había amagado con renunciar al equipo nacional y la alegría que le generó su regreso.
A lo largo del profundo texto, el exjugador de River Plate valoró especialmente la inmensa calidad humana del capitán. Remarcó que, al llegar al predio de Ezeiza con la ilusión de conocer a su máximo referente, se encontró con una persona que desde el primer instante lo hizo sentir como "uno más". En ese sentido, destacó que siempre le brindó "una palabra, un consejo o un abrazo" y supo darle tranquilidad en los momentos más difíciles.
Para finalizar, no ocultó su angustia por el cierre de esta etapa dorada y lo difícil que será asimilar su ausencia en el futuro. "Hoy me cuesta imaginar la próxima concentración sin vos. Salir a la cancha y no verte adelante, con la 10", expresó con mucho dolor, cerrando su homenaje con un sentido agradecimiento: "Qué suerte tuve, Leo. Te vamos a extrañar mucho, capitán".
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