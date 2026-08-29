El fuerte reclamo de Leandro Paredes tras la dura sanción de la FIFA

Tras la victoria de Boca ante Lanús, el volante fue consultado por la decisión del máximo organismo del fútbol mundial y dejó en claro su disconformidad con el castigo que deberá cumplir con la Selección argentina. “Me parece exagerado. Lo raro también es que a Gavi le dieron una, que es el que me da la piña en el pecho, pero bueno, ya está”, expresó Paredes, apuntando directamente contra la diferencia entre las sanciones.