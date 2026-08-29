El fuerte reclamo de Leandro Paredes tras la dura sanción de la FIFA
El mediocampista de la Selección argentina recibió una suspensión de 10 partidos por los incidentes ocurridos después de la final del Mundial 2026 ante España.
Leandro Paredes rompió el silencio luego de conocerse la dura sanción que le impuso la FIFA por los incidentes protagonizados por los futbolistas de Argentina y España después de la final del Mundial 2026. El mediocampista fue suspendido por 10 partidos y recibió además una importante multa económica.
Tras la victoria de Boca ante Lanús, el volante fue consultado por la decisión del máximo organismo del fútbol mundial y dejó en claro su disconformidad con el castigo que deberá cumplir con la Selección argentina. “Me parece exagerado. Lo raro también es que a Gavi le dieron una, que es el que me da la piña en el pecho, pero bueno, ya está”, expresó Paredes, apuntando directamente contra la diferencia entre las sanciones.
El futbolista español Gavi recibió apenas una fecha de suspensión por su participación en los incidentes, mientras que Paredes deberá cumplir diez partidos. La disparidad fue uno de los principales motivos por los que el mediocampista argentino mostró su malestar.
La sanción también alcanzó a otros integrantes de la delegación argentina. Nahuel Molina recibió siete partidos de suspensión, Roberto Ayala fue sancionado con tres fechas y Thiago Almada deberá cumplir una jornada.
Paredes espera que la sanción de FIFA sea reducida
Más allá de su crítica, Paredes confirmó que la Asociación del Fútbol Argentino ya trabaja para intentar modificar la decisión de la FIFA mediante una apelación. “Ahora queda apelar, la gente que sabe y se encarga de esto, y ver si pueden bajar la sanción y nada más”, explicó el mediocampista.
Consultado sobre sus expectativas de cara a esa presentación, el jugador de Boca volvió a remarcar que considera desmedida la pena que recibió y se mostró confiado en que pueda ser modificada. “Para mí es excesiva, y creo que sí, que se puede reducir”, sostuvo.
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