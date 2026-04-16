Leandro Paredes encendió el Superclásico: queja por el césped del Monumental y advertencia sobre el árbitro
El capitán de Boca no se guardó nada antes de visitar a River. Cuestionó el estado del campo de juego y recordó el polémico antecedente de Darío Herrera.
A pocos días de una nueva edición del Superclásico, el vestuario de Boca alzó la voz. Leandro Paredes, capitán y referente del equipo de Claudio Úbeda, analizó el presente del Xeneize y lanzó un par de frases que ya retumban en Núñez, poniendo el foco en dos factores externos: la cancha de River y el arbitraje.
Uno de los puntos que más preocupó a Paredes fue el estado del césped del Monumental, que se vio notablemente deteriorado en el último compromiso de River ante Carabobo. Para el volante central, esto es un obstáculo para la propuesta de juego de Boca:
“A lo que estamos jugando, nosotros necesitamos de un buen estado del campo. Encontrarte este tipo de canchas es parte de esto, pero intentaremos hacerlo de la mejor manera”, disparó el mediocampista de 31 años, dejando en claro que el mal estado del terreno podría ser un aliado para el planteo defensivo del rival.
Herrera bajo la lupa: "No creo en la mala intención"
La designación de Darío Herrera como juez del encuentro también fue tema de consulta, especialmente por el recuerdo del penal sobre la hora que sancionó en 2023 y que terminó dándole la victoria al Millonario. Sin embargo, Paredes optó por la cautela pero sin olvidar el pasado.
“Somos conscientes de lo que pasó en ese partido, pero no nos preocupa. Confío en que la gente se puede equivocar como nos pasa a nosotros; no creo en la mala intención de nadie”, aseguró el capitán xeneize, en un mensaje que mezcla diplomacia con una sutil vigilancia sobre la actuación del árbitro este domingo.
Más allá de las quejas, el volante destacó el excelente presente de Boca, que llega al Monumental con una racha de 12 partidos invictos. Tras la goleada en la Libertadores, el ánimo está por las nubes.
“Estamos con mucha confianza, ilusionados y con muchas ganas. Confiamos en lo que venimos mostrando”, cerró Paredes. El Xeneize llega completo, descansado y, por lo visto, con los tapones de punta ante cualquier factor que pueda empañar el espectáculo en Núñez.
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