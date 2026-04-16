Leandro Paredes encendió el Superclásico: queja por el césped del Monumental y advertencia sobre el árbitro

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/2044785278208934362?s=20&partner=&hide_thread=false "NO ESTUVE EN LOS PARTIDOS ANTERIORES. NO ME PREOCUPA, NO CREO EN LA MALA INTENCIÓN"



Leandro Paredes y el arbitraje del domingo.



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Más allá de las quejas, el volante destacó el excelente presente de Boca, que llega al Monumental con una racha de 12 partidos invictos. Tras la goleada en la Libertadores, el ánimo está por las nubes.

“Estamos con mucha confianza, ilusionados y con muchas ganas. Confiamos en lo que venimos mostrando”, cerró Paredes. El Xeneize llega completo, descansado y, por lo visto, con los tapones de punta ante cualquier factor que pueda empañar el espectáculo en Núñez.